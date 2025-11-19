Osasuna ofrece al Ebro jugar la Copa gratis en El Sadar y quedarse con toda la recaudación

Osasuna, rival del Ebro en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, ha ofrecido al club zaragozano la posibilidad de disputar el partido en El Sadar, sin coste alguno y entregándole la totalidad de la recaudación. La proposición se lleva a cabo ante la petición, por parte del Real Zaragoza, de 50.000 euros para que la cesión del Ibercaja Estadio, donde, en principio, se acordó que se jugaría el encuentro, el martes 2 de diciembre, entre el cuadro arlequinado y el navarro.

En todo caso, el ofrecimiento de Osasuna responde, únicamente, a la intención de la entidad navarra de aportar una posible solución en caso de que el Ebro no pueda asumir ese pago requerido por el Zaragoza y tampoco encuentre otras alternativas para que el partido se juegue en territorio aragonés: "No queremos que esto se malinterprete como una falta de respeto a la competición ni mucho menos, porque entendemos que la localía es un factor importante en el fútbol en general y la Copa en particular, lo único que estamos haciendo es ofrecer una alternativa por si el Ebro no encontrase otra solución factible en Aragón", indicaron fuentes de Osasuna a este diario.

El Sadar, reformado hace unos años, fue elegido el mejor estadio del mundo en 2021, según la prestigiosa web Stadium Database.

En cualquier caso, no es el único ofrecimiento que ha llegado en las últimas horas al Ebro, que no está dispuesto a asumir, en principio, el pago de esos 50.000 euros requeridos en principio por el Zaragoza, si bien todo apunta a que, de un modo u otro, el encuentro podrá disputarse finalmente en el Ibercaja Estadio.