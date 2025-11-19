Raúl Guti: "Con el míster tuve una charla muy bonita la semana pasada"

Raúl Guti ha comparecido ante los medios para valorar el estado anímico y deportivo del Real Zaragoza tras romper la mala dinámica de resultados frente a la SD Huesca. El centrocampista ha reconocido la importancia vital del factor psicológico en la crisis que ha atravesado el conjunto blanquillo: “la cabeza en el fútbol para mí es el 80%”. Además, sobre la dificultad de gestionar la reciente racha negativa, el canterano ha explicado que la presión mental afecta al rendimiento sobre el césped: “Ves todo negro, porque es muy difícil ver la luz al final del túnel”.

Añade el centrocampista que cuando los resultados son adversos, “entras en una racha de la que es muy difícil salir”, lo que genera dudas internas: “Te haces mil preguntas del cómo podemos ganar, cómo podemos hacerle daño al rival”. Sin embargo, la victoria en el Ibercaja Estadio ha supuesto un alivio para el vestuario: “Fue una victoria que el equipo necesitaba, todos sabemos lo que nos estaba pasando”. Una victoria por la mínima, pero en un partido de máxima exigencia como lo es el derbi: “El equipo sufrió y al final eso también va a hacer una unión muy buena y muy importante”.

A pesar de verse con tres puntos más en la tabla, Guti insiste en mantener los pies en la tierra y recuerda su condición de colistas: “Yo sigo mirando la clasificación y estamos en la misma posición”. Para él, la clave está en verlo con perspectiva: “Antes ni éramos tan malos ni ahora somos tan buenos”. El objetivo ahora es “cambiar el chip, cambiar la mentalidad”. Sobre por qué el equipo va último, el jugador admite no tener una respuesta clara. “Esa pregunta que me estás haciendo es la que me hago yo todos los días”, ha confesado. Guti subraya que las dinámicas negativas se alimentan a sí mismas: “Cuando vienen mal dadas empiezan a venir más y más, y entras en un bucle que no sales de ahí”.

Uno de los temas centrales de la comparecencia ha sido su demarcación en el campo, que le ha llevado a jugar cada vez más adelantado en el terreno de juego. El aragonés ha desvelado que mantuvo una conversación con Rubén Sellés: “Con el míster tuve una charla muy bonita la semana pasada”. Guti ha admitido sentirse más cómodo en el medio campo, no obstante, ha reiterado su compromiso con las decisiones del técnico: “A mí todo lo que me pide el míster lo voy a intentar hacer”, ya que su prioridad es “intentar tener esa jerarquía que uno quiere en el vestuario e intentar siempre apoyar”.

La plantilla busca encadenar resultados positivos para afianzar su recuperación en Ipurua. “Nos vendría muy bien ganar dos victorias seguidas, que el equipo trabaja siempre para ello. Nos daría ese plus de confianza”, ha remarcado. En este sentido, Guti tiene claras las posibilidades del Zaragoza: “Sabemos que podemos ganar a cualquiera y donde sea”. Por último, respecto a la carencia ofensiva, el jugador ha hecho autocrítica. “Considero que soy un jugador con llegada, que tengo un buen disparo de fuera del área, y no se está viendo ese Raúl”, afirma.