La sociedad La Nueva Romareda asumirá los 50.000 euros requeridos por el Real Zaragoza para que el Ebro juegue la Copa en el Ibercaja Estadio

La sociedad mercantil La Nueva Romareda, constituida hace dos años e integrada por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza, asumirá los 50.000 euros requeridos por el club aragonés para que el CD Ebro pueda disputar su partido de Copa del Rey ante Osasuna, el martes 2 de diciembre, en el Ibercaja Estadio.

La medida llega después de la polémica petición de 50.000 euros realizada por el Zaragoza, que, según un comunicado del club publicado este miércoles, apenas unos minutos antes de que la sociedad mercantil anunciara su decisión de asumir el pago, exponía su versión acerca de la cantidad requerida. Sin mencionar esa cuantía, el Real Zaragoza expone que atendió la petición del CD Ebro, al que trasladó su "disposición a facilitar la celebración" del encuentro bajo dos premisas. La primera de ellas, obligatoria, que la Federación Española de Fútbol autorizase el cambio de fecha necesario por motivos logísticos y de seguridad (dos días entre la disputa del encuentro del Ebro y el que, enfrentará, el jueves 4 al Real Zaragoza con el Burgos, también de Copa). La segunda premisa incluía que el CD Ebro "asumiese los gastos operativos derivados de la apertura y explotación del estadio".

En este sentido, el Real Zaragoza "no cobrará cantidad alguna al CD Ebro en concepto de alquiler de Ibercaja Estadio", indjca el club blanquillo, que recalca que "el Real Zaragoza cede íntegramente al CD Ebro la totalidad de ingresos, así como la contribución que pudiera proceder de la RFEF por la disputa del encuentro, sin solicitar contraprestación ni beneficio económico de ningún tipo".

Así, la cifra estimada, a la que el Zaragoza no hace referencia en todo el comunicado, que el Ebro debería satisfacer para asumir esos gastos (50.000 euros) responde a un cálculo realizado previamente con los sectores implicados. "El club traslada de forma transparente, y tras consultar con todos los proveedores involucrados en un día de partido (limpieza, seguridad, personal, mantenimiento, consumos, seguros, coste de ambulancias, etc.), la estimación detallada de los gastos operativos asociados, debiendo el CD Ebro abonar los gastos reales en que se incurra", argumenta el Zaragoza.