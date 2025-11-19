Saidu, entre algodones, se ejercita en solitario en un Real Zaragoza sin Paulino, Paul, Cuenca y Tachi

Yussif Saidu sigue entre algodones. El ghanés, que el pasado domingo volvió a tener minutos después de varios partidos sin jugar por culpa de un problema en el tobillo, tampoco se ha ejercitado este miércoles junto al resto de sus compañeros para ser sometido a un plan específico destinado a que pueda estar disponible el sábado ante el Eibar. La intención es no forzar y extremar las precauciones para que Saidu, que rindió a buen nivel durante los minutos que tuvo ante el Huesca, pueda jugar sin correr riesgo de que esa dolencia en el tobillo se agrave.

Además, el africano es una de las opciones más factibles para ejercer de acompañante de Insua en el centro de la defensa del Real Zaragoza en Ipurua ante la sanción que recaerá sobre Radovanovic como consecuencia de su expulsión durante los últimos minutos del derbi aragonés. De hecho, las alternativas de Sellés, que tampoco podrá contar todavía con el lesionado Tachi, pasan por la reubicación de Saidu o la de Pomares, o bien volver a contar con el juvenil Ale Gomes, que ya fue de la partida tanto ante el Deportivo como en Granada, o, apostar por Kosa, algo mucho menos probable.

Más allá de la ausencia de Saidu, Sellés tampoco ha podido contar en la sesión preparatoria con Tachi, Cuenca, Paul Akouokou y Paulino, todos ellos lesionados y bajas seguras para el choque en Eibar.