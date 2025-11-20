Dongou vuelva a hablar de su paso por el Real Zaragoza: "Tenía compañeros que no querían jugar en casa por la presión"

A pesar de la victoria del fin de semana contra la SD Huesca, el Real Zaragoza continúa en una situación muy delicada. Numerosos rostros relacionados con el mundo del fútbol han dado su opinión ultimamente sobre el contexto que atraviesa el conjunto aragonés. Ya sea por redes sociales, en YouTube o la radio, periodistas y exjugadores han hablado sobre el club. Uno de los últimos en hacerlo ha sido Jean Marie Dongou, exjugador del Real Zaragoza durante temporada y media.

El delantero de Camerún es un colaborador habitual en el canal del periodista Gerard Romero. En el programa de ayer, durante una tertulia, Dongou volvió a hablar de su paso por el Real Zaragoza. "Solo podía jugar en España porque no ocupaba esa plaza de extracomunitario. Al estar en esta situación, no podía ir a Italia, Inglaterra o Alemania. En Zaragoza habían hecho un proyecto con Narcís Julià que había estado en el FC Barcelona cuando yo estaba", comenta exjugador camerunés.

"Hicieron un proyecto que por desgracia salió mal pero era bastante chulo", matiza Dongou. Durante la tertulia en el canal de Romero, uno de los colaboradores le preguntó por cuál había sido el jugador que más le había sorprendido durante su etapa en el club. "Erik Morán fue el que más me sorprendió. Jugaba de pivote. Fuera del Barcelona, es uno de los que me ha sorprendido. Me hubiera gustado verlo en el Barcelona", comenta Dongou que también hizo repaso de otros jugadores con los que compartió la blanquilla como Rubén González o Mario Abrante.

La presión por defender los colores del Real Zaragoza

La presión por subir fue otro de los temas sobre los que habló el que fuera delantero durante año y medio: "Había presión por subir. En Zaragoza tienen la mentalidad de ser un equipo grande. Esa afición cuando está a favor es una locura, pero en contra cuidado. Tenía compañeros que no querían jugar en casa".

Dongou, que vivió durante año y medio en la capital aragonesa, fue preguntado por la noche zaragozana a lo que afirmó que "nunca he salido de fiesta allí, no te podría decir ni un pub". Lo que si quiso matizar el delantero fue cuáles eran sus dos restaurantes favoritos en Zaragoza: "Mesón Martín y el Churrasco. Sin ningún tipo de dudas".

Dongou en su presentación con el Real Zaragoza. / Servicio Especial

Su paso por el Real Zaragoza

Dongou llegó al Real Zaragoza en el mercado de invierno de la campaña 2015-16 de la mano de Narcís Juliá tras rescindir contrato con el FC Barcelona. El delantero camerunés se hizo un hueco en el once de Lluís Carreras al final de la campaña y fue titular en la triste derrota contra la Llagostera. Su segunda temporada (16-17) estuvo claramente marcada por las lesiones de rodilla y finalmente terminó saliendo del club tras disputar un total de 31 partidos y anotar 7 goles.

Después de decir adiós a la capital aragonesa, Dongou regresó a Cataluña para firmar por el Nástic de Tarragona, después fichó por el Lugo, que lo acabó cediendo al Lleida Esportiu, antes de rescindir contrato con los gallegos en 2020. Más tarde, probó suerte en el extranjero. El delantero de Douala jugó en el Honka finlandés, volvió a España para vestir la camiseta del Zamora, se marchó a Grecia para enrolarse en las filas del Anagennisi Karditsas y su último club fue el FC Osaka. Dongou lleva sin equipo desde agosto de 2023.