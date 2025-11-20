Factibles pero menos: Eibar y Leganés derrochan fortaleza en el terreno donde jugarán contra el Zaragoza

Eibar y Leganés, los dos próximos rivales del Real Zaragoza, marcarán el destino de un conjunto aragonés al que se supone en plena fase de crecimiento tras su balsámica victoria del pasado domingo ante el Huesca. Vascos y madrileños ocupan ahora la parte media-baja de la tabla clasificatoria a dos y tres puntos, respectivamente, de un descenso en el que el Zaragoza sigue inmerso de lleno, si bien el triunfo en el derbi ha reducido a seis los puntos que le separan de la salvación.

Sin embargo, esa asequibilidad se envuelve en falsedad atendiendo a los números que presentan ambas escuadras en el terreno donde se medirán al Zaragoza. Porque el Eibar es temible en Ipurua, donde recibirá el sábado a los aragoneses. No ha perdido todavía el cuadro armero en casa en todo el curso, algo de lo que tan solo pueden presumir también Deportivo y Real Sociedad B. Con cuatro victorias y tres empates ante su gente, la fortaleza del Eibar está en su feudo, donde, además, apenas ha encajado cuatro goles en los siete encuentros disputados hasta ahora. Únicamente el Deportivo (2 tantos recibidos) es más poderoso en defensa como local.

El contraste entre el Eibar como local y como visitante queda patente al advertir que 15 de los 17 puntos sumados por el cuadro guipuzcoano los ha logrado en Ipurua y apenas dos en sus desplazamientos, donde todavía no conoce la victoria.

Claro que lo del Leganés es todo lo contrario. El conjunto pepinero, siguiente rival del Zaragoza en el Ibercaja Estadio, es muy fuerte fuera de casa y extremadamente frágil en Butarque. De hecho, de los 18 puntos que acumula en su casillero, apenas 5 los ha conseguido en casa, mientras que lejos de ella ya colecciona 13 para erigirse en uno de los mejores foráneos de Segunda con solo una derrota, cuatro empates y tres victorias. El Deportivo suma un punto más (14) como visitante, pero los gallegos han jugado un partido más fuera de casa que un Leganés que promete problemas cuando se presente, dentro de una semana, en tierras aragonesas. Solo otras dos escuadras: Las Palmas (2) y Valladolid (4) han encajado menos tantos fuera de casa que un Leganés que apenas ha visto perforada su portería en cinco ocasiones en sus desplazamientos durante el curso.

Así que confianzas, las justas. El calendario inminente que afronta el Zaragoza apunta a marcar su destino inmediato. Tras romper la nefasta racha de seis derrotas consecutivas, Eibar y Leganés examinarán la robustez de esa capacidad de reacción de un cuadro blanquillo que encara una fase decisiva hasta las vacaciones navideñas, con cinco encuentros de Liga y la segunda ronda copera ante el Burgos en los que la cosecha debe ser lo más abundante posible.