Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "Yo nunca planteo los partidos al 0-0"

En la rueda de prensa con mayor contenido y envuelta en un alto grado de autoridad, Rubén Sellés ha dado un paso al frente. Al igual que el equipo, la victoria en el derbi ante el Huesca ha ejercido como factor clave para reafirmar pautas, directrices y formas de trabajo y Sellés tiene claro que, una vez hecho lo más difícil, no va a consentir desviarse de esa línea trazada: "Lo que hemos hecho esta semana es ser sinceros y directos. Ante el Huesca marcamos la pauta de cómo queremos competir y tenemos una nueva plataforma sobre la que trabajar", expuso el valenciano, que, en este sentido, tiene claro que "demostramos que podemos competir con cualquiera y no vamos a aceptar nada que esté por debajo de ese rendimiento. Somos tan buenos como cualquiera y hemos puesto una base y un requerimiento mínimo que nos de hacer seguir mejorando".

Esa reafirmación y el hallazgo, al fin, de una "forma de competir", convierte al Real Zaragoza, según su técnico, en un equipo más poderoso. "Una vez que hemos demostrado ser capaces de transformar la competitividad en puntos, debemos seguir creciendo en nuestra idea", insiste Sellés, que admite la evolución del equipo también en el apartado físico: "Queríamos incrementar todos los niveles competitivos y el físico también. Las tres primeras semanas eran de adaptación y a partir de la cuarta ya tenía que verse al equipo adaptado. Ahora se trata de ser más dominantes en la posesión y más precisos , pero el equipo está llegando al nivel físico que queríamos", apunta.

Esa progresión se pone a prueba ahora en Ipurua, un campo difícil en el que no es fácil puntuar. Sin embargo, Sellés no se amedranta: "Ganar en Eibar sería un paso adelante muy grande. Siempre hemos dicho que hay que trabajar muy bien para conseguir victorias en Segunda y quiero centrarme en ayudar a los chicos para presentar un plan de partido que nos haga ser competitivos y optar a esa victoria". Para ello, contará con Saidu, ya recuperado, pero no con los lesionados Paulino, Tachi, Cuenca y Akouokou, además del sancionado Radovanovic, que obligará a Sellés a buscar compañía para Insua. "Hay varias opciones, pero no voy a desvelar nada más", aseveró el técnico, que también renunció a dar más detalles acerca de la "bonita" conversación con Guti desvelada por el propio jugador, que fue el que utilizó ese calificativo. "Es una conversación privada. No voy a anotar nada porque voy a dar pie a que alguien pueda de que yo he tomado una decisión en cuanto a un jugador ha podido decir. La conversación se queda ahí, son privadas. No daré pie a esas especulaciones", dijo el preparador.

Pero, quizá, donde más contundente se mostró Sellés es a la hora de exponer su punto de vista acerca del pragmatismo, la trascendencia de la fortaleza defensiva y, en definitiva, su manual de estilo. Cuando aún colea aquella declaración pública del director deportivo Txema Indias secundada por el entrenadaor Gabi Fernández recalcando que la forma idónea de encarar los partidos en Segunda consiste en "hacer un bloque sólido y llevar los partidos al 0-0 e intentar marcar un gol", Sellés renuncia a ese plan: "Yo nunca planteo los partidos al 0-0, sino para competir, tener una idea clara, ser dominantes en las facetas del juego y eso implica ser agresivos cuando se pueda, en casa o fuera. Tenemos argumentos para jugar partidos sólidos y ser protagonistas", asegura el técnico, que cuando se cumple su primer mes en el cargo, tiene claro dónde residen las fortalezas y los puntos a mejorar de su equipo: "Lo que más me gusta del equipo es que es competitivo y lo que hay que mejorar alcanza sobre todo al balón parado en la parte ofensiva", detalla.