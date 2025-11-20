Saidu, el gran retorno: la media de goles encajados por el Zaragoza se cuadruplica cuando el ghanés no es titular

Saidu está de vuelta y eso es una gran noticia para el Real Zaragoza. Porque el equipo aragonés mejora mucho cuando el joven ghanés, de apenas 20 años, forma parte del once inicial o, al menos, así lo reflejan unos números que conducen a establecer cierta conexión entre el concurso del africano (como mediocentro, su posición natural, o ejerciendo de central) y un mejor rendimiento, sobre todo defensivo, del conjunto aragonés.

Porque resulta llamativo que, entre tanta convulsión y una pertinaz sequía de victorias, el Zaragoza apenas ha caído derrotado en dos de los seis encuentros en los que Saidu ha formado parte del once inicial, pero es que, además, el equipo blanquillo nunca ha encajado más de un gol cuando el ghanés ha figurado en la foto, con un balance de una victoria (0-1 en Mendizorroza ante el Mirandés), tres empates (1-1 en Castellón y en casa frente al Valladolid y 0-0 en el Ibercaja Estadio contra el Albacete) y dos derrotas (1-0 en Ceuta y en el estadio modular frente al Córdoba).

De este modo, el Zaragoza, el segundo equipo más goleado de largo de toda la categoría tras haber recibido 23 tantos en las 14 jornadas disputadas, apenas encaja una media de 0,6 por partido (4 en 6 choques) cuando Saidu es titular, mientras que ese porcentaje se multiplica casi por cuatro cuando no lo hace (19 tantos en 8 partidos para derivar en una media de 2,3 dianas por duelo).

Sin duda, los números pregonan la relevancia de un futbolista que, a pesar de su juventud, se ha convertido en pieza importante en el engranaje zaragocista. Por eso, el cuerpo técnico le mantiene entre algodones con el objetivo de cuidar ese tobillo que le viene dando problemas desde hace semanas y que ha sido el principal causante de que acumula más de mes y medio sin ser titular (desde el 5 de octubre ante el Córdoba). Posteriormente, entró al campo en la segunda parte frente a la Cultural Leonesa y contra el Sporting, pero se vio obligado a perderse los duelos ante Deportivo y Granada para volver a los terrenos de juego el pasado domingo en el derbi aragonés. También entonces accedió al campo en la segunda mitad para sostener un centro del campo que se caía. Su entrada fue clave para que el Zaragoza aguantara la ventaja y firmara una victoria fundamental.

En principio, todo apunta a que Sellés podrá contar con Saidu el sábado en Ipurua, aunque no parece demasiado factible que el ghanés sea titular. De momento, y tras ejercitarse aparte el miércoles, el africano ha vuelto al grupo este jueves junto a Bazdar, ya de vuelta de su periplo con la selección bosnia. En cambio, Tachi, Cuenca, Paulino y Paul Akouokou se mantienen aparte recuperándose de sus respectivas lesiones.