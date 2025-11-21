Bazdar, con molestias en el aductor, apunta a ser baja de última hora para Éibar
El punta balcánico regresó de jugar con Bosnia, el jueves notó molestias al acabar la sesión y este viernes no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros
El delantero serbio, aunque juega con Bosnia, no ha estado presente este viernes por la tarde en el inicio de la sesión del Real Zaragoza y en principio no jugará mañana ante el Eibar en Ipurua en partido de la decimoquinta jornada de Liga después de acabar el entrenamiento del jueves con molesias en el aductor.
Bazdar, que no estuvo contra el Huesca por jugar con la selección de Bosnia en los partidos clasificatorios para el Mundial ante Rumanía y Austria, donde su nuevo país se quedó a las puertas de lograr el billete directo y jugará la respesca, regresó a Zaragoza el miércoles por la noche y se ejercitó ayer jueves por la mañana con sus compañeros, pero fue al final de la sesión cuando tuvo essas molesias.
La más que probable baja del ariete se sumaría a las de los también lesonados Paul, Paulino, Marcos Cuenca y Tachi, además del sancionado Radovanovc, que fue expulsado en el derbi.
