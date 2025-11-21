Beñat San José: "El Zaragoza llega en su mejor momento"

El entrenador del Eibar, Beñat San José, declaró este viernes que el colista Zaragoza, su próximo rival en Ipurua, llegará en su "mejor momento" de la temporada, entre otras razones porque su nuevo entrenador, Rubén Sellés, está haciendo un "buen trabajo". "Se han adaptado muy bien a él. Sin balón, el Zaragoza es un equipo ordenado y con balón un equipo creativo. Tiene distintas herramientas, la victoria del otro día (ante el Huesca) no fue por casualidad ni mucho menos, ya que hicieron un buen partido", indicó.

El donostiarra dijo que el Eibar respeta mucho al Zaragoza y al resto de los equipos de Segunda, pues cree que esta Liga es "una de las mejores" de Europa, con equipos, entrenadores y jugadores "muy buenos". Los armeros siguen invictos en Ipurua. "Tenemos química con la afición, nuestro estilo de juego se identifica mucho con ella, cuando nos anima, nos contagia. La afición quiere ver ganar a su equipo, jugando un fútbol atractivo. Quiere verla ganar con un estilo determinado, que nosotros siempre buscamos", afirmó.

Aseguró que ganar al Zaragoza no será sencillo, ya que el Eibar en puntos y clasificación tampoco está "para echar cohetes". La pasada semana arrancaron un punto en El Molinón, algo que siempre "es positivo" y cree que el equipo ha dado "un paso a nivel competitivo" como visitante. "Tenemos una mirada muy autocrítica en los detalles que nos están costando puntos. Mejorando esos puntos vamos a dar un paso al frente muy importante", manifestó

"Ampliar el dibujo táctico, nos permite utilizar a los jugadores de una manera más amplia, ya que tengo jugadores versátiles. Queremos ser efectivos en la presión. Tengo jugadores para eso, ya que es nuestro estilo", comentó sobre el esquema de juego, tras los cambios hechos en campo gijonés. En el capítulo de lesionados, San José avanzó que Guruzeta "está yendo bien, pero todavía no para ir convocado". "No queremos correr riesgos. En breve creo que podremos tenerle. Adu Ares ha empezado a hacer pequeños rondos, pero todavía no va a estar y el que sí que va a estar al 100 por cien va a ser Peru Nolaskoain. Está para estar convocado", detalló.