El reencuentro no deseado de Jair y Adu Ares

Tanto Adu Ares como Jair Amador fueron claves en el tramo final de la temporada pasada en el Real Zaragoza, en la salvación amarrada con Gabi y en la que el extremo, entonces cedido por el Athletic, se erigió en pieza importante en ataque, con velocidad, fútbol y hasta algún gol, y el central, en su último año de una larga etapa zaragocista iniciada en 2020 y en un curso donde estuvo en la rampa de salida a la que le subió Víctor, ayudó a que el bloque recuperara la solidez necesaria para que llegaran las últimas victorias, una de ellas, absolutamente vital, ante el Mirandés, con el sello de un cabezazo suyo. Los dos emprendieron camino al Eibar, donde el reencuentro con su pasado con el conjunto zaragocista este sábado no les llega en buen momento, con el defensa como suplente habitual y el extremo de baja segura por su operación en la rodilla izquierda que le va a dejar fuera hasta final de este año.

Jair se marchó en junio del Zaragoza tras 164 partidos de blanquillo (155 de ellos en el once), una etapa en la que el futbolista fue fundamental en la zaga en la mayoría de esos años y que no lo fue en el último, donde vivió una temporada durísima. "Pensé en dejar el fútbol porque no acababa de aceptar ser tratado de esas maneras", dijo en una entrevista en este diario sobre esa última campaña, cuando ya se había oficializado su adiós. Gabi, al llegar, le rescató y con él jugó los 11 encuentros, con todos los minutos, que marcaron la salvación tras la llegada del entrenador, pero no se le ofreció renovar, aunque él tampoco habría querido seguir: "Hubiera sido un no con mucho dolor, pero era lo más sensato por la dureza de lo vivido en la última etapa", añadió en su confesión a este diario.

Hizo las maletas Jair, que en agosto cumplió los 36 años, con destino a Éibar, con un contrato de una temporada, con una fácil renovación por partidos en la segunda y hasta una tercera opcional. Lo cierto es que la sencilla prórroga se está complicando más de lo esperado, porque al contrario de lo que le ocurrió en Zaragoza, salvo en el inicio del curso pasado, en sus cinco años de blanquillo, en la entidad armera apenas está participando, solo en tres encuentros en Liga, titular ante el Deportivo y saliendo desde el banquillo frente al Sanse y la semana pasada en Gijón, además del de Copa contra el Náxara.

Un club que le marcó

Arbilla y Marco Moreno son los titulares fijos en el eje, con Arambarri de alternativa. De hecho, Jair ocupó el sitio de este último en El Molinón tras un tremendo golpe en la cabeza y en la segunda parte el defensa de ascendencia caboverdiana no estuvo bien en la jugada del 1-1, donde no controló un balón y derribó a Dubasin en la jugada que supuso las tablas de penalti. Lo normal es que Jair empiece ante el Zaragoza en el banquillo salvo que Beñat San José se decida a jugar con tres centrales como en Gijón y pueda ser el tercero de esa línea si Arambarri no está en condiciones. "El Zaragoza y la ciudad me han marcado de por vida", dijo el zaguero al decir adiós y ahora se reencuentra como enemigo.

Con más capacidad en ataque que de sacrificio en defensa, le costó despegar al extremo, acostado siempre a la banda izquierda. Con Ramírez pasó al ostracismo, pero Gabi le dio cada vez más minutos y fue importante en la salvación

También lo hace Adu Ares, de irregular temporada en el Zaragoza (30 partidos de Liga y 2 de Copa, pero 20 de inicio, con 5 goles oficiales, 3 de ellos en el torneo del KO), cedido al final del mercado estival sin opción de compra desde el Athletic en una petición expresa de Víctor, al que el jugador le convencía mucho, muchísimo más, que a Cordero, entonces director deportivo, como dejó entrever este en la rueda de prensa de presentación. Con más capacidad en ataque que de sacrificio en defensa, le costó despegar al extremo, acostado siempre a la banda izquierda para aprovechar su golpeo con la diestra y el primer gol lo marcó en la despedida del entrenador zaragozano, ante el Oviedo, cuando ya era titular fijo. Con Ramírez pasó casi al ostracismo, pero Gabi le dio cada vez más minutos y fue importante en la salvación, con un tanto en Ferrol y mucha capacidad de intimidación en la banda en esos últimos partidos.

Sin opción de seguir

"No le he regalado nada. He puesto mucha confianza en él desde el primer día, es un jugador diferencial, se lo he hecho saber y él responde en el campo. Está siendo uno de los mejores", dijo Gabi en ese tramo final, pero aun con ese rendimiento el Zaragoza no movió nada para su continuidad, pese a que se sabía que en el Athletic no se iba a quedar. Al conjunto zaragocista llegaron varios extremos para las alas, Paulino, Valery y Sebas Moyano, y Adu Ares rescindió con el club rojiblanco, que se guarda un porcentaje del pase y una opción de recompra, para firmar hasta 2030 por el Eibar.

Como le sucedió en el Zaragoza, su inicio de curso, al llegar en el tramo final del mercado, ha sido irregular, ocho partidos de Liga, pero solo tres en la alineación titular, un gol al Deportivo y unas molestias en la rodilla izquierda que se intensificaron a mediados de octubre para volver en Copa y decidir ya su operación, una artroscopia el 6 de noviembre para "eliminar un cuerpo libre articular que se había localizado en su rodilla izquierda". No está previsto que vuelva a jugar hasta después del parón navideño, aunque esta semana ya empezó a correr sobre el césped y no está descartado que llegue a algún partido del tramo final de este año.