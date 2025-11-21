Sellés convoca a 24 jugadores y confirma la baja de última hora de Bazdar
El punta balcánico no viaja por sus molestias en el aductor que sufre desde el entrenamiento del jueves tras venir con su selección. Se une a las bajas de Paul, Cuenca, Tachi y Paulino. Barrachina regresa a una lista de 24.
El Real Zaragoza ha puesto rumbo a Éibar esta tarde de viernes tras el entrenamiento vespertino y lo ha hecho con una citación de 24 jugadores en la que las molestias en el aductor de Samed Bazdar, adelantadas por este diario, le han impedido viajar para este partido en Ipurua. El delantero serbio, aunque ahora juega con Bosnia, regresó el miércoles de los partidos con su selección y el jueves empezó a entrenar con normalidad pero acabó ese entrenamiento con dolor en el aductor y en el trabajo de este viernes se ha confirmado su ausencia.
Bazdar ya fue baja ante el Huesca por estar con Bosnia para los partidos ante Rumanía y Austria y se une a una lista de aunsencias en la que están Paul, Tachi, Paulino y Marcos Cuenca, también lesionados como el ariete balcánico y el sancionado Radovanovic. Mientras, Kosa se queda de nuevo como descarte por decisión técnica y Sellés prefiere llevarse a dos centrales del filial que al eslovaco, cuya salida en enero está más que cantada tras no hacerlo en verano por su lesión de rodilla, en el menisco, de la que fue operado.
El defensa del Deportivo Aragón Hugo Barrachina regresa a la lista de convocados, de 24 jugadores, en la que Sellés hará un descarte antes del partido de este sábado a las 18.30 horas, que previsiblemente sea el meta del filial Obón. Del Aragón también viajan Ale Gomes y Pinilla.
