Andrada lidera la manada: Las puntaciones del Eibar-Real Zaragoza
El descomunal partido del meta argentino preside una gran actuación coral
EL MEJOR
Andrada
Imperial |10| Sobresaliente actuación del argentino, que fue clave en la victoria.
Aguirregabiria | 7 |
Ejemplar. Firme atrás, donde no escatima esfuerzos. Se ha ganado el puesto a pulso.
Insua | 5 |
Lesionado. Apenas duró 18 minutos. Otra lesión de un central que desnuda a Indias.
Saidu | 4 |
Nervioso. Expulsado, seguramente de forma injusta, pero muy nervioso.
Pomares | 8 |
Colosal. De lateral primero y de central después, defendió como un león.
Guti | 7 |
Noble. Otro que resistió como un campeón y no era fácil. Muy mejorado.
Keidi Bare | 8 |
Renacido. Su renacer coincide con el del equipo. Está muy bien.
Valery | 5 |
Tímido. Le costó adaptarse al partido, pero colaboró en sacrificio y ayudas.
Francho | 7 |
León. No fue su mejor partido, pero su paso al frente al final le entroniza.
Soberón | 6 |
Atinado. Marcó el penalti y ayudó de lo lindo en defensa aunque no está fino.
Kodro | 7 |
Indispensable. Gran labor del punta, que bajó, combinó y peleó con acierto.
Gomes (8). Valladar.
Bakis (7). Determinante
Moya (7). Llegador.
Tasende (7). Valiente.
Juan Sebastián (7). Brutal.
