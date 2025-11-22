Andrada lidera la manada: Las puntaciones del Eibar-Real Zaragoza

EL MEJOR

Andrada

Imperial |10| Sobresaliente actuación del argentino, que fue clave en la victoria.

Aguirregabiria | 7 |

Ejemplar. Firme atrás, donde no escatima esfuerzos. Se ha ganado el puesto a pulso.

Insua | 5 |

Lesionado. Apenas duró 18 minutos. Otra lesión de un central que desnuda a Indias.

Saidu | 4 |

Nervioso. Expulsado, seguramente de forma injusta, pero muy nervioso.

Pomares | 8 |

Colosal. De lateral primero y de central después, defendió como un león.

Guti | 7 |

Noble. Otro que resistió como un campeón y no era fácil. Muy mejorado.

Keidi Bare | 8 |

Renacido. Su renacer coincide con el del equipo. Está muy bien.

Valery | 5 |

Tímido. Le costó adaptarse al partido, pero colaboró en sacrificio y ayudas.

Francho | 7 |

León. No fue su mejor partido, pero su paso al frente al final le entroniza.

Soberón | 6 |

Atinado. Marcó el penalti y ayudó de lo lindo en defensa aunque no está fino.

Kodro | 7 |

Indispensable. Gran labor del punta, que bajó, combinó y peleó con acierto.

Gomes (8). Valladar.

Bakis (7). Determinante

Moya (7). Llegador.

Tasende (7). Valiente.

Juan Sebastián (7). Brutal.