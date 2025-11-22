Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andrada lidera la manada: Las puntaciones del Eibar-Real Zaragoza

El descomunal partido del meta argentino preside una gran actuación coral

Andrada realiza una de las numerosas intervenciones protagonizadas en Ipurua.

Andrada realiza una de las numerosas intervenciones protagonizadas en Ipurua. / Carlos Gil-Roig

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

EL MEJOR

Andrada

Imperial |10| Sobresaliente actuación del argentino, que fue clave en la victoria.

Aguirregabiria | 7 |

Ejemplar. Firme atrás, donde no escatima esfuerzos. Se ha ganado el puesto a pulso.

Insua | 5 |

Lesionado. Apenas duró 18 minutos. Otra lesión de un central que desnuda a Indias.

Saidu | 4 |

Nervioso. Expulsado, seguramente de forma injusta, pero muy nervioso.

Pomares | 8 |

Colosal. De lateral primero y de central después, defendió como un león.

Guti | 7 |

Noble. Otro que resistió como un campeón y no era fácil. Muy mejorado.

Keidi Bare | 8 |

Renacido. Su renacer coincide con el del equipo. Está muy bien.

Valery | 5 |

Tímido. Le costó adaptarse al partido, pero colaboró en sacrificio y ayudas.

Francho | 7 |

León. No fue su mejor partido, pero su paso al frente al final le entroniza.

Soberón | 6 |

Atinado. Marcó el penalti y ayudó de lo lindo en defensa aunque no está fino.

Kodro | 7 |

Indispensable. Gran labor del punta, que bajó, combinó y peleó con acierto.

Gomes (8). Valladar.

Bakis (7). Determinante

Moya (7). Llegador.

Tasende (7). Valiente.

Noticias relacionadas y más

Juan Sebastián (7). Brutal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents