Bakis cierra el círculo con un primer gol en el Zaragoza de rebote

Casi 1.000 días, 945 en concreto, desde que el 22 de abril de 2023 Bakis firmó su último gol oficial ante la Ponferradina y con la camiseta del Andorra han pasado para que el delantero turco logre su primera diana como jugador del Real Zaragoza y encima, pese a esa larga espera, tuvo que compartir foco con Toni Moya, autor del disparo que dio en el cuerpo del turco, en la cadera más en concreto, y que batió a un ya batido Magunagoitia. El tanto, rocambolesco y valioso a la vez, porque supuso el triunfo, cierra un círculo para el turco, que al menos ya puede decir que firmó una diana en un Zaragoza donde le ha pasado de todo.

Llegó como la apuesta más grande en verano de 2023 y en la que el Zaragoza invirtió mucho dinero en su contrato (700.000 euros anuales) para convencer al jugador, que tras una buena temporada en el Andorra, con 12 dianas, le sobraban novias en Segunda y hasta rozó marcharse a un Primera. Bakis comenzó de titular hasta que la rodilla, con una lesón de cartilago, le obligó a parar en noviembre sin estrenar entonces su cuenta goleadora y con un nivel de má sa menos. Al volver en marzo ya fue otro jugador, de un perfil mucho más bajo y con menos ritmo, y Víctor se cansó de darle oportunidades de inicio para situarle en la rampa de salida en ese verano de 2024.

El Górnik fue su destino, con un vuelo aún más rasante y con pocos minutos, solo 160, lo que hizo rebajar su ficha en el actual tercer año de zaragocista. Se pasó todo el verano en la rampa de salida, no se concretó su fichaje al Vanspor por desavenecias, contractuales para el jugador y de nivel físico para el club otomano, y Bakis regresó con la idea de quedarse hasta enero para marcharse entonces. Sin embargo, la llegada de Sellés, cuyo agente fue el intermediario que trajo a Bakis al Zaragoza, Pepe Monar, y sobre todo, del segundo entrenador, Toni Astorgano, el analista que avaló su fichaje por el Andorra, hizo que para el ariete partiera un tren en el que nadie creyó.

Sí lo hizo Sellés, que le dio minutos en Copa y ante el Granada y el Huesca, todos saliendo desde el banquillo, para que subiese en el escalafón de arietes de la plantilla, adelantando a Dani Gómez y a Bazdar, bajas ambos de última hora en Éibar, donde Sinan salió en el minuto 79, ganó la pelota por arriba que supuso el centro de Francho y el remate de Moya que él desvió para confirmar que Bakis ya tiene al menos un gol de zaragocista y el notable cambio en su vida aquí. Todo un majestuoso cierre a su círculo en el Zaragoza.