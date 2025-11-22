La contracrónica del Eibar-Zaragoza (1-2). Un muro enorme llamado Andrada

La épica victoria con diez en el feudo del Eibar tuvo un nombre más claro que ningún otro, el de Esteban Andrada, el portero argentino que sostuvo al Real Zaragoza, que con esa altura y esa capacidad bajo palos fue todo un muro para el Eibar, con una colección de paradas, hasta siete, seis dentro del área, y demostrando siempre solvencia con el balón en los pies y cuando el esférico surcó los aires. Un partido perfecto, un encuentro que cierra cualquier debate en la portería y que muestra que el camino de la salvación debe pasar por Andrada, que ha vivido bajo palos las cuatro victorias zaragocistas del curso.

Andrada comenzó deteniendo un penalti nada mal tirado de Bautista en el minuto 22 y no pudo hacer nada en el córner posterior cuando Nolaskoain remató solo. Sin embargo, ni eso amilanó al arquero, que antes de que el Zaragoza lograra el empate por el penalti con la mano de Cubero que debió ser su segunda amarilla sacó un remate a Arbilla y un cabezazo muy peligrosos a Sergio Álvarez para que no llegara el 2-0 del Eibar. Y también sostuvo al Zaragoza justo antes del descanso en un cabezazo de Martón, que soñará con él, que apuntaba a gol y que se encontró con los largos brazos del meta argentino que en la segunda parte continuó con su exhibición.

En ella no solo tuvieron lugar las paradas, ya que ganó mucho tiempo al reloj, aunque eso le costara una amarilla y no pocas advertencias de Andres Fuentes. Tuvo la ración de suerte en un disparo a bocajarro de Alkain que se marchó alto con todo a favor y volvió a ser decisivo en el mano a mano ante Martón tras un pase picado de Garrido que desvió lo justo para evitar el gol armero.

Ya para entonces el partido iba para la leyenda, pero aún despejó otro tiro fuerte de Garrido y hasta firmó un paradón enorme abajo en una jugada que no valía, en la que Bautista hizo falta al rematar a Ale Gomes para que la victoria, incontestable por la lucha y la capacidad de sufrimiento de todo el equipo, tuviera el sello de Andrada, cedido por Monterrey y que en Eibar justificó de pleno la certera apuesta en él en un fichaje muy rocambolesco y sobre la bocina tras caerse el del rayista Dani Cárdenas.

Sin que Adrián hubiera cometido fallos notables, Gabi le dio la titularidad en Vitoria, en el feudo del Mirandés, y sumó la primera victoria con una buena actuación, el bajón con goleadas ante el Almería y la Cultural le pasó factura, quizá de forma injusta o al menos desmedida, aunque fallara en algún gol, pero Sellés optó por el relevo a llegar, aunque en Copa y en Mutilva Andrada fue el mejor, el que más méritos firmó en ese partido ante un Segunda RFEF.

En el derbi ante el Huesca Sellés ya vio claro que Andrada tenía que ser la apuesta bajo palos, porque además con ese rol vino cedido, ya que sin esa promesa de ese papel probablemente no habría llegado y el Monterrey no asumiría más del 80% de su ficha (tiene una opción de compra en caso del ahora remoto ascenso), y la experiencia y la sobriedad que aporta son más que valiosos. Ipurua, donde estaba claro que Andrada iba a conservar su puesto y que había regresado para quedarse, marca un antes y un después en la volátil meta hasta el momento. En su primera experiencia en Europa, tras triunfar en Argentina y en México, Andrada dejó su primer partido para el recuerdo, el duelo en el que un gigante estuvo en la portería zaragocista.