Dani Gómez es baja de última hora por molestias

El ariete sufrió un golpe en el pie y al persistir las molestias no se vistió en el partido en Ipurua pese a viajar con el equipo, uniéndose a las ausencias de Bazdar, Paul, Paulino, Cuenca, Tachi y el sancionado Radovanovic

Dani Gómez, en un entrenamiento con el Real Zaragoza.

Santiago Valero

El partido ante el Eibar tuvo una séptima baja desde el bando zaragocista, ya que Dani Gómez, suplente claro con Sellés y que sufrió un golpe en un pie en la sesión del viernes, la última en Zaragoza, no entró finalmente en la convocatoria pese a figurar inicialmente en el banquillo de ese duelo, aunque al final por precaución se decidió su ausencia y que el meta Obón, que viajó y era el descarte en Ipurua, entrara en la lista como tercer arquero.

La baja de Dani Gómez se une a las de Bazdar, que no viajó por unas molestias, una leve distensión, en el aductor que empezó a sufrir el jueves, y los también lesionados Paul, Paulino, Tachi y Marcos Cuenca, además del sancionado Radovanovic. Mientras, Saidu fue la única novedad en el once, en el eje de la zaga en lugar de Rado.

