Dani Gómez es baja de última hora por molestias
El ariete sufrió un golpe en el pie y al persistir las molestias no se vistió en el partido en Ipurua pese a viajar con el equipo, uniéndose a las ausencias de Bazdar, Paul, Paulino, Cuenca, Tachi y el sancionado Radovanovic
El partido ante el Eibar tuvo una séptima baja desde el bando zaragocista, ya que Dani Gómez, suplente claro con Sellés y que sufrió un golpe en un pie en la sesión del viernes, la última en Zaragoza, no entró finalmente en la convocatoria pese a figurar inicialmente en el banquillo de ese duelo, aunque al final por precaución se decidió su ausencia y que el meta Obón, que viajó y era el descarte en Ipurua, entrara en la lista como tercer arquero.
La baja de Dani Gómez se une a las de Bazdar, que no viajó por unas molestias, una leve distensión, en el aductor que empezó a sufrir el jueves, y los también lesionados Paul, Paulino, Tachi y Marcos Cuenca, además del sancionado Radovanovic. Mientras, Saidu fue la única novedad en el once, en el eje de la zaga en lugar de Rado.
