El drama sigue en el eje. Insua se lesiona y Saidu será baja tras ser expulsado

El eje de la zaga sigue siendo un foco de problemas para el Real Zaragoza, algo que se mantiene invariable desde que arrancó la temporada. En ipurua, Insua, que todavía no había sufrido ninguna lesión y acumulaba minutos y titularidades, no pudo aguantar una semana más sin ese gafe y cayó lesionado en el gemelo derecho dejando el campo a los 18 minutos. El central gallego se echó mano a esa zona casi al inicio del duelo y aguantó unos minutos más en el campo para tener que pedir el cambio y que Ale Gomes ocupara su lugar. Apunta a una rotura que le dejaría varias semanas fuera.

El error en verano de que no llegara un cuarto central tras Tachi, Radovanovic e Insua, defensas que han demostrado sobre todo los dos primeros su fragilidad física, se está pagando caro y en el eje ya han tenido que debutar Saidu, Ale Gomes y jugar en varios partidos en esa zona, también en Eibar, Pomares. De hecho, en Ipurua acabó el aragoza con tres centrales, Juan Sebastián y Pomares, ambos laterales, y en medio Ale Gomes, de solo 17 años. Ver para creer.

Ale Gomes y Saidu, pareja imprevista

Ale, central del Aragón, y Saidu, que empezó la pretemporada en ese equipo filial y que es centrocampista, 37 años entre ambos, formaron el eje tras la lesión de Insua y el ghanés que ya había visto una amarilla por una fata a Toni Villa tras una mala salida de balón vio la segunda en un derribo a Martón, que le había superado en carrera tras un error de Soberón. Saidu, que empezó el choque muy nervioso, toca balón en la falta y luego derriba al delantero, pero el VAR no puede entrar en las amarillas y el colegiado tuvo muy clara la cartulina, aunque el Zaragoza podría recurrir al Comité de Disciplina. Tras esa roja, Pomares pasó al eje junto a Ale Gomes, algo casi insólito si se analiza solo hace unos meses.

Kosa no cuenta

Tachi, que lleva de baja desde el 26 de octubre con una dolencia en el sóleo de grado dos y que aún no ha empezado con el grupo, tiene difícil, muy difícil, llegar ante el Leganés el domingo 30 y si lo hace lo hará muy justo y con riesgo en caso de ser titular tras tanto tiempo de baja, mientras que Radovanovic volverá tras cumplir sanción por su expulsión ante el Huesca. Kosa, por su parte, descarte por decisión técnica en los dos últimos partidos, no cuenta. Ahora mismo, Rado, Ale Gomes y Barrachina, además del propio Kosa, y los comodines de Pomares y Juan Sebastián son los zagueros disponibles en el choque ante el Lega.