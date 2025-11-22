Rubén Sellés: "Los puntos nos reafirman pero no tenemos que creer que el trabajo ya está hecho"

Feliz y comedido. Tan satisfecho como consciente de que este mismo domingo debe seguir trabajando. Rubén Sellés compareció en la sala de prensa convencido de que el triunfo en Ipurua, el segundo consecutivo, refuerza el trabajo del grupo y destacando la manera en que lo consiguieron los jugadores, interpretando lo que estaba sucediendo y sabiendo sufrir hasta el final. «Estos seis puntos nos reafirman en que somos tan competitivos como cualquiera en la categoría pero no tenemos que creer que el trabajo ya está hecho porque seguimos en una posición muy complicada», señaló el valenciano.

El partido se complicó en cinco minutos locos de la primera parte. «Ha pasado todo el caos con el penalti, el gol, la expulsión... El equipo ha mostrado carácter y competitividad. Hemos mantenido la línea fuera del área, sabíamos que si íbamos a tener alguna oportunidad iba a ser a balón parado o en segunda jugada con la prolongación de los delanteros. El equipo ha demostrado capacidad de competitividad, de supervivencia, de carácter, y esto y muy contento por ellos», apuntó.

El técnico explicó, además, que tenían trabajada una situación tan compleja como defender en inferioridad tanto tiempo. «No quiero vender motos, pero el otro día estuvimos 60 minutos defendiendo en inferioridad en un entrenamiento. Sabemos que la salvación pasa por ser fuertes en defensa. Me parecía difícil aguantar tanto tiempo pero los chicos tenían las bases y lo han aplicado a la perfección», indicó.

Sellés apenas pudo disfrutar del gol de la victoria, porque inmediatamente se puso a dar instrucciones. «He cogido a Pomares y le he dicho que había que seguir así, que si acumulaban uno más por fuera había que hacer línea de seis y aguantar como fuera. No me ha dado tiempo, lo disfrutaré ahora cuando acabe todas mis labores».

El preparador zaragocista no quiso entrar en la labor arbitral y se centró en lo que puede corregir su equipo. «Sin comentarios. Llevamos dos partidos con dos segundas amarillas, una muy temprano y el otro día al final, es una cosa que tenemos que corregir. No podemos dar tantas facilidades al rival, no es admisible en un equipo profesional acumular tantas tarjetas. Es algo que tenemos que solucionar, somos responsables de las situaciones, al menos 50-50, y tenemos que cortar eso porque no todos los días vamos a poder resistir con diez», advirtió.

Sellés reivindicó que su equipo «ha sido competitivo casi todos los partidos, salvo la primera parte en Granada» pero que había que convertir esa competitividad «en puntos ganadores». Lograrlo en dos partidos consecutivos supone un «refuerzo al grupo y a la unidad, a un grupo de chicos que quieren hacerlo, de manera individual y como equipo. Hoy podríamos sacar muchos casos individuales que han mostrado un nivel espectacular de entendimiento del partido. No era fácil en la segunda parte con un 20% de posesión, con el rival atacando, una defensa joven... Muy satisfecho pero no hemos hecho nada, hay que seguir trabajando».