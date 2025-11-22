Soberón: "El fútbol está loco y el Real Zaragoza está muy vivo"

El que abrió el camino de la remontada con su gol de penalti fue Mario Soberón. «Hemos demostrado lo que somos, el coraje y la rasmia que ha tenido el equipo. Hemos tenido fortuna, pero la suerte se busca y en otros partidos no la hemos tenido. Quizá este sea el punto de inflexión que necesitábamos», dijo el delantero del Real Zaragoza nada más acabar el encuentro ante el Eibar.

Soberón sacó pecho y recalcó la personalidad que tuvo ayer el equipo aragonés. «El esfuerzo que hemos hecho dice que el equipo está muy vivo, que creemos en lo que hacemos y que hacemos todo por revertir la situación», declaró el ariete, que añadió que es momento de disfrutar de esos seis puntos y de ir la semana que viene a por tres más ante el Leganés. «El fútbol está loco y este equipo está muy vivo», incidió.

Por su parte, Toni Moya subrayó que el Real Zaragoza ya «conoce el camino». «Lo que encontramos la semana pasada y hemos sabido interpretar muy bien el partido a pesar de la expulsión. Hemos sabido trabajar en todas las fases del encuentro», apuntó el centrocampista, que se mostró eufórico por «habernos podido llevar el premio».