Xabi Irureta: "Lo pasé mal y se dijeron cosas injustas, pero le tengo mucho cariño al Zaragoza"

Colgó los guantes en 2023, ¿por dónde para Xabi Irureta ahora?

Mi último equipo fue La Unión en Totana y como conocía a José Luis Acciari le dije de empezar a entrenar con el Imperial (filial del Murcia), él habló con Carlos Cuéllar y, aunque la idea era seguir jugando, decidí retirarme y empecé ahí para ser entrenador de porteros y dar inicio a una nueva etapa en mi vida y de momento seguimos en esto. La idea es quedarnos más tiempo aquí, ya estamos estables en Murcia tras 5 años en esta tierra, aunque luego el futuro dirá, porque puede pasar algo extraordinario y cambiar. Siempre quise seguir vinculado al fútbol, este mundo me tira mucho y en ello estoy.

¿Y de de primer entrenador no se ve?

No, para nada, con ser el de porteros tengo suficiente.

"Son mis dos únicos clubs profesionales en España por lo que el cariño es para ambos. En Éibar es donde he hecho la mayor parte de mi carrera futbolística, ya que estuve siete años, pero también valoro mi paso por Zaragoza, donde estuvimos muy a gusto"

Juegan Eibar y Zaragoza, sus dos equipos en el fútbol profesional en España.

Sí, mucho más larga la etapa en el Eibar que en el Zaragoza, que fue muy breve pero son mis dos únicos clubs profesionales en España, por lo que el cariño es para ambos. En Éibar es donde he hecho la mayor parte de mi carrera futbolística, ya que estuve siete años, pero también valoro mi paso por Zaragoza, donde no fue una campaña fácil. La ciudad nos encantó y estuvimos muy a gusto.

Con el Eibar, al que llegó desde el Real Unión para su filial, fue hasta Zamora, logró el ascenso y jugó en Primera.

Ahí es donde mi carrera tuvo más brillo, sí. El equipo estaba en Segunda B, hicimos dos años muy buenos y nos plantamos en Primera con un ascenso histórico. Aquella temporada teníamos buen equipo, ya que había mucha gente que después jugó en la élite bastante tiempo y algunos hasta siguen ahí, como Yuri o Morales. La clave del ascenso y para mí de cualquier éxito es la unión que conseguimos hacer, más que compañeros éramos amigos y eso se reflejaba.

Al Zaragoza llega en 2016, firma por dos años y solo estuvo uno. Aquella temporada no salió nada, ni al equipo ni a usted.

Se puso mucha expectativa, no solo con mi llegada porque venía de estar en Primera, ya que regresaban Cani y Zapater… Se pusieron unas perspectivas muy altas y en lo personal no tuve un año bueno y además el equipo no acompañó. Fue una temporada dura sobre todo por no cumplir los objetivos.

"Fue injusto por mentiras que se corrían, por ejemplo que salía de noche, que se dudara de mi profesionalidad, que si estaba con sobrepeso… Y eso me molestaba que se dijera, más que lo que se comentara de mi rendimiento en la portería. En lo deportivo, yo era el primero que sabía que no di mi nivel"

Y en lo personal, ¿qué le queda de aquella experiencia dura?

Lo pasé mal por mí, por ver que venía de Eibar de hacer buenos años y no entender que no me salieran las cosas. Fue más frustración personal por no ayudar todo lo que sabía que podía que lo que la gente me pudiera decir o las críticas que recibiera. Se me criticó más en el estadio que fuera de La Romareda, porque cuando iba por la calle la gente siempre fue encantadora conmigo, ni una mala cara ni nada. Yo le tengo mucho cariño al Zaragoza y a la ciudad, tenemos una casa allí y siempre tengo ganas de volver. No todo fue malo como pueda parecer.

Xabi Irureta, en un partido con el Zaragoza en la 16-17. / ANGEL DE CASTRO

¿Llegó a ver que en algún momento hubo injusticia con usted?

Sí, eso sí, sobre todo por cosas injustas que se dijeron, por mentiras que se corrían, por ejemplo que salía de noche, que se dudara de mi profesionalidad, que si estaba con sobrepeso…. En mi carrera yo siempre me he cuidado y he sido muy profesional, en el trabajo y en la alimentación, y eso me molestaba que se dijera, más que lo que se comentara de mi rendimiento en la portería. En lo deportivo, yo era el primero que sabía que no daba mi nivel, que no estaban siendo las cosas fáciles.

"Mi recuerdo de esa afición es bueno, de verdad. Sé que me criticó mucho, pero si algo no soy es rencoroso, me quedo con el cariño que recibí en la calle y que sigo notando cuando regreso. No puedo decir nada malo de Zaragoza ni de su gente"

¿Qué recuerdo guarda de la afición?

Bueno, de verdad. Sé que me criticó mucho la afición pero si algo no soy es rencoroso, me quedo con el cariño que recibí en la calle y que sigo notando cuando regreso. No puedo decir nada malo de Zaragoza ni de su afición. Ojalá ahora tengan la suerte de ascender y estrenar el campo en Primera.

¿Cómo lo definiría ese año en lo personal, con qué palabra lo calificaría?

Fue un año que me serviría ahora de claro aprendizaje para no cometer los mismos errores o al menos intentar no tener los pensamientos que me frustraban a mí mismo. Intentaría ir más relajado de lo que estuve, ser más yo mismo como lo había sido en las temporadas anteriores e intentar disfrutarlo más. Eso me faltó en Zaragoza, disfrutar más de mi trabajo.

Esa temporada fue la primera que, tras bajar el Zaragoza en 2013, se sufrió por la permanencia, con tres entrenadores, Milla, Agné y Láinez, pero ahora el equipo no solo sigue ahí sino que ya se ha hecho habitual de la zona baja. En este momento, de hecho, es colista.

Lo veo con mucho sufrimiento en lo personal para mí. Sufro al ver al Zaragoza así, porque tengo muchos amigos allí, veo todos los partidos que puedo, lo hacía normalmente con el segundo entrenador, Joel Saura, que es de Monzón y ahora ha dejado el equipo. En los primeros años tras marcharme yo pisaron un par de veces playoff y estuvieron cerca de subir, pero se les escapó, sobre todo en la 19-20, pero lo de ahora era muy inesperado, que se torciera tanto y que lo esté pasando tan mai, tanto la temporada pasada como esta. Es que el Zaragoza es una institución muy grande, en Primera lo fue durante muchos años y es increíble ya solo por nombre y por ciudad verlo tan abajo. Es que no das crédito de verlo así.

"Es verdad que la situación era mala, muy mala, y lo sigue siendo. Esos tres puntos ante el Huesca han tenido que ser un chute de vitalidad y ahora es el momento de empezar a escalar posiciones, pero antes no lo vi nunca como carne de cañón, es que queda mucho y el fútbol tiene eso, que da muchas opciones en una temporada tan larga"

Aquí se ha instalado un pesimismo, aliviado por el triunfo en el derbi, en el que muchos zaragocistas veían el descenso irreversible y también fuera de la ciudad se ve así. ¿Usted cómo lo vislumbra?

Es verdad que la situación, con tantos puntos de distancia con la permanencia y tan mala dinámica hasta esa victoria era mala, muy mala, y lo sigue siendo. Esos tres puntos ante el Huesca han tenido que ser un chute de vitalidad y ahora es el momento de empezar a escalar posiciones, pero antes no lo vi nunca como carne de cañón, es que queda mucho y el fútbol tiene eso. Se trata de ir levantándose poco a poco, ir saliendo, coger confianza y enganchar una línea positiva porque equipo suficiente para estar arriba tienen y cuentan con la afición detrás. Poseen todo para salir de ahí e insisto en la grada, que vi cómo animaba ante el Huesca y eso es clave porque el equipo cuando está mal agradece mucho eso, lo necesita más que nunca.

"¿Andrada o Adrián? Lo que sí tengo claro que esa inestabilidad no es buena para los porteros, entrar y salir, porque es una posición muy diferente en la que la confianza y la continuidad son mucho más necesarias. A mí me gustan los dos"

En la temporada que usted estuvo empezó jugando de titular bajo palos, lo hizo después Ratón, volvió usted, llegó Saja y acabó Ratón, fue un año muy inestable. En esta temporada se están alternando Andrada y Adrián, no hay tampoco estabilidad ahí.

Hay una ley no escrita pero que se cumple muchas veces que, cuando sale el entrenador, si las cosas van mal suele cambiar de portero antes de ese despido o cuando llega uno nuevo pues también a veces se cambia en la portería. En Granada Adrián me gustó mucho pese a la derrota, me pareció de los mejores de un mal partido del equipo y decidió el entrenador ese relevo con Andrada y sacó resultado, por lo que me imagino que lo mantendrá. Lo que sí tengo claro es que esa inestabilidad no es buena para los porteros, entrar y salir, porque es una posición muy diferente en la que la confianza y la continuidad son mucho más necesarias. A mí me gustan los dos porteros, si están en el Zaragoza es porque son los dos muy buenos, otra cosa es que les puedan salir mejor o peor las cosas.

El Eibar está muy sólido en Ipurua, donde normalmente tiene esa fortaleza. ¿Eso le convierte en favorito en el partido?

A priori, sí, puede ser, pero el campo muchas veces no entiende de estadísticas y cada partido lo marcan los detalles. De lo que estoy seguro es de que el Zaragoza tras ganar el derbi va a salir enchufado porque ha logrado variar esa tendencia. Estoy convencido de que se va a ver un buen partido y ojalá sea un empate y que puntúen los dos. Es verdad que en Éibar he estado mucho más tiempo pero mi cariño se lo reparten los dos, que lo hagan también con los puntos.

Están los dos necesitados de puntos porque andan por la zona baja, con el Zaragoza colista y el Eibar, decimocuarto, con solo dos de renta con el descenso.

Lo primero que me queda desearles a los dos es que logren la salvación cuanto antes y después ya se verá hasta dónde lleguen. Quedan 28 jornadas todavía por delante, es un mundo y pueden revertir la situación y ojalá la siguiente vez que se enfrenten sea un partido con dos rivales en zona alta y que se jueguen estar en el playoff para subir.