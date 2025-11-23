Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La distinción para la leyenda del Real Zaragoza. Víctor Fernández recibe el 'Cárnet de Oro' de la RFEF

El entrenador zaragozano fue distinguido por la RFEF por su trayectoria en Primera y Segunda en España. En el fútbol profesional acumula 878 partidos, 452 de ellos en el banquillo zaragocista en 4 etapas

Victor Fernández, junto a Manuel Torralba, presidente de la FAF, recibe el 'Carnet de Oro' de la Federación Española.

Santiago Valero

En la cena del Día del Entrenador celebrada en el Hotel Zentro y que anualmente organizan el Comité Aragonés de Entrenadores de Fútbol y la Federación Aragonesa de Fútbol se rindió homenaje a Víctor Fernández, que recibió el Cárnet de Oro, que la Federación Española de Fútbol ha empezado a entregar a los técnicos que más partidos han dirigido en Primera y Segunda. Casi un año después de que el 19 de diciembre abandonara el banquillo del Real Zaragoza después de dimitir tras caer ante el Oviedo, el técnico del Barrio Oliver acudió a recibir este galardón que en los últimos meses han recibido entrenadores, en sus respectivas regiones, como José Manuel Díaz Novoa, Joaquín Caparrós o Ginés Meléndez.

Víctor Fernández, que en octubre cumplió 65 años, ha dirigido casi 900 partidos en el fútbol profesional (878 en concreto), incluidas sus experiencias en Portugal (Oporto) y Bélgica (Gent), de los que 452 los llevó a cabo al Zaragoza en cuatro etapas distintas (91-96, 06-08, 18-20 y la última entre marzo de 2024 y diciembre pasado), logrando una Copa del Rey en 1994 y la histórica Recopa en 1995 con el conjunto zaragocista, al que en sus dos últimas ocasiones ha dirigido en la categoría de plata.

En total, entre Primera y Segunda, incluyendo las promociones para evitar el descenso (90-91) y de ascenso (19-20) ha dirigido 666 encuentros y es el entrenador del Zaragoza que más le ha dirigido en la élite y en la categoría de plata. Además de al Zaragoza, ha trabajado en España en el Celta, Tenerife, Betis y Deportivo.

Reconocimiento a Javier Garcés

En el Día del Entrenador también se entregaron otras distinciones por parte del Comité de Entrenadores, como la recibida por el técnico del Zaragoza juvenil, Javier Garcés.

