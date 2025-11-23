La distinción para la leyenda del Real Zaragoza. Víctor Fernández recibe el 'Cárnet de Oro' de la RFEF

En la cena del Día del Entrenador celebrada en el Hotel Zentro y que anualmente organizan el Comité Aragonés de Entrenadores de Fútbol y la Federación Aragonesa de Fútbol se rindió homenaje a Víctor Fernández, que recibió el Cárnet de Oro, que la Federación Española de Fútbol ha empezado a entregar a los técnicos que más partidos han dirigido en Primera y Segunda. Casi un año después de que el 19 de diciembre abandonara el banquillo del Real Zaragoza después de dimitir tras caer ante el Oviedo, el técnico del Barrio Oliver acudió a recibir este galardón que en los últimos meses han recibido entrenadores, en sus respectivas regiones, como José Manuel Díaz Novoa, Joaquín Caparrós o Ginés Meléndez.

Víctor Fernández, que en octubre cumplió 65 años, ha dirigido casi 900 partidos en el fútbol profesional (878 en concreto), incluidas sus experiencias en Portugal (Oporto) y Bélgica (Gent), de los que 452 los llevó a cabo al Zaragoza en cuatro etapas distintas (91-96, 06-08, 18-20 y la última entre marzo de 2024 y diciembre pasado), logrando una Copa del Rey en 1994 y la histórica Recopa en 1995 con el conjunto zaragocista, al que en sus dos últimas ocasiones ha dirigido en la categoría de plata.

En total, entre Primera y Segunda, incluyendo las promociones para evitar el descenso (90-91) y de ascenso (19-20) ha dirigido 666 encuentros y es el entrenador del Zaragoza que más le ha dirigido en la élite y en la categoría de plata. Además de al Zaragoza, ha trabajado en España en el Celta, Tenerife, Betis y Deportivo.

Reconocimiento a Javier Garcés

En el Día del Entrenador también se entregaron otras distinciones por parte del Comité de Entrenadores, como la recibida por el técnico del Zaragoza juvenil, Javier Garcés.