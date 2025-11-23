Real Zaragoza
El jugador del Real Zaragoza Valery explica por qué se rapó el pelo: "Tengo alopecia areata"
El extremo zanja el debate con una publicación en sus redes sociales
Valery, en el día de su cumpleaños, ha decidido aclarar el motivo por el que se rapó el pelo a las pocas semanas de fichar por el Real Zaragoza. El catalán ha publicado en su cuenta de Instagram un mensaje para acabar con los rumores en el que explica que sufre un tipo de alopecia: "Aprovecho para aclarar algo que mucha gente me pregunta: tengo alopecia areata. Es una condición autoinmune que hace que el cuerpo ataque por error los folículos del pelo y eso provoca la aparición de zonas sin cabello", escribió Valery.
El extremo zaragocista asegura que esa alopecia "no es grave ni dolorosa y estoy bien. Además, con el tratamiento adecuado se recupera. Estoy tranquilo y en buenas manos", subraya.
La alopecia areata es una enfermedad autoinmune que causa la pérdida de cabello en forma de parches redondos y lisos en el cuero cabelludo u otras partes del cuerpo, como las cejas y las pestañas. Ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error los folículos pilosos. Esta afección no es contagiosa y puede afectar a personas de cualquier edad.
