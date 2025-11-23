El Real Zaragoza reduce su deuda neta por debajo de los 40 millones y hará otra ampliación de capital de casi 5 millones

El Real Zaragoza ha convocado para el martes 23 de diciembre la cuarta Junta General de Accionistas con la propiedad llegada en 2022, además de otra Extraordinaria al poco de arribar, confirmando la nueva ampliación de capital, ya anunciada en este diario en septiembre por Fernando López, director general, la quinta también desde la llegada de Real Z LLC, que será de entre cuatro y cinco millones y situará el capital en el entorno de los 50 millones, casi en esa cifra, cuando ahora es de 44,985.

Las cuentas del club reflejan una deuda neta que por primera vez está por debajo de los 40 millones de euros, en concreto en 39,671 a 30 de junio de 2025, estando ahí la cuantía del préstamo de CVC por LaLiga Impulso, de 13,4 millones en total y a devolver en 50 años, hasta 2072 y de los que quedan 12,7 millones, mientras que exponen un saldo negativo en los beneficios después de impuestos, de 49.003 euros, si bien antes de estos tienen un saldo a favor de 17.152 euros.

La quinta ampliación con Real Z LLC

La deuda global del club está en 45,027 millones, resultado de sumar el pasivo no corriente (19,8) con el corriente (15,2), que ha subido mucho en este 2025 (de 6,2 a 15,2), mientras que la deuda neta, que a 30 de junio de 2024 estaba en 49 millones ha bajado en casi diez en este año (un 18,7%) tras la ampliación de capital de diciembre pasado, de 12,1 millones. La deuda neta se obtiene al restar a la global el activo corriente, que es de 4,33 millones para obtener esos 39,67 millones de la actualidad. El Zaragoza, en 2024, presentó unos beneficios anuales de 810.232 euros. El EBITDA, es decir el beneficio operativo de la SAD, se sitúa en 2'02 millones de euros y crece un 197,1%.

En la cita de la Junta General de Accionistas, en primera convocatoria el día 23 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas, en el salón de actos del edificio Hiberus y un día después en segunda, que no será necesaria, y en el apartado 5 se consigna la "aprobación del aumento de capital por compensación de créditos y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales". Esta rondará los 5 millones millones, algo menos de esa cifra. Será la quinta tras las de 14,6 millones, 6,7, 5,1 y 12,1, para que el capital social que en mayo de 2022 y cuando el Zaragoza fue vendido a los nuevos dueños estaba en 6,36 llegue a los casi 50 dentro de solo un mes. Real Z LLC controla casi el 99%, ya que solo medio millón de euros corresponde a los accionistas minoritarios.

3,7 millones en traspasos

Mientras, en las cuentas del Real Zaragoza no se incluyen por primera vez los datos del presupuesto de la temporada 25-26 que el club elaboraba cada campaña con relación a la siguiente, algo que LaLiga permite que sea voluntario. Además, se cifran en estas cuentas los derechos de adquisición de jugadores en 3,7 millones, con los tres del pase total de Samed Bazdar al Partizan de Belgrado, entre lo pagado en el verano de 2024 y a lo largo de la pasada temporada, 1,5 cada uno, más lo invertido en Iván Calero, fichado del Cartagena, (300.000 euros más objetivos) y en Sebastian Kosa, del Spartak Trnava, (en torno a 250.000 euros), ambos como el punta internacional por Bosnia en el mercado de fichajes del verano de 2024.

Además, se incluye, desde las cuentas del año pasado. la primera aportación de 6 millones de euros realizada a la Sociedad La Nueva Romareda cuando se constituyó en diciembre de 2023, en inversiones en empresas del grupo y asociados, pero no el segundo pago, el del año pasado, que introdujo un nuevo calendario y que obliga al club a abonar 10 millones antes de acabar 2025. Por otra parte, el patrimonio neto de la SAD a 30 de junio pasado es de 53,05 millones.

En el gasto de la plantilla, los jugadores en la 24-25 se fueron hasta 10,78 millones, por los 0,78 millones de los entrenadores y su cuerpo técnico, lo que es la plantilla deportiva inscribible, mientras que en la no inscribible se situó en 1,28. Ambas variables son las que figuran en el límite salarial de cada temporada.

En el orden del día de la Junta figuran la designación de presidente y secretario, el examen y la aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, la censura y aprobación, en su caso de la gestión social de la SAD durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025, el nombramiento del auditor de cuentas de la SAD, que son las partes habituales, además de la aprobación del texto refundido de los estatutos y la renovación y nombramiento de cargos de consejeros, donde el año pasado se produjo la salida de Gustavo Serpa para que entrara Pilar Gil.