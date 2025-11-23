Sellés trabaja con todos los lesionados al margen en una sesión de recuperación

Tras la victoria ante el Eibar, el Real Zaragoza se ha ejercitado este domingo en una sesión de recuperación para los titulares en Ipurua, además de Ale Gomes, que jugó casi todo el partido tras la lesión de Insua y que han estado en el gimnasio, mientras que el resto, incluido Saidu, expulsado en el minuto 25, ha trabajado en el césped en un reducido grupo junto a Sellés. Tachi, Paul, Paulino y Marcos Cuenca se han ejercitado al margen con sus respectivos problemas físicos y también lo han hecho Dani Gómez y Bazdar, que fueron baja de última hora ante el Eibar por molestias.

Bazdar, con una leve distensión en el aductor, y Dani Gómez, que no jugó por molestias en un pie, pueden y deben estar disponibles ante el Leganés el domingo en el Ibercaja Estadio (14.00 horas), mientras que de los lesionados Paul Akouokou es el que más opciones tiene de volver ese día tras su leve lesión de aductor hace dos semanas, que enlazó con su ausencia por cumplir cuatro partidos de sanción, por lo que es baja desde el duelo ante la Cultural el 18 de octubre donde fue expulsado por romper el monitor del VAR.

Marcos Cuenca, baja desde el partido ante el Deportivo el 2 de noviembre con una rotura en el isquio, y Tachi, que tuvo una fuerte rotura en el sóleo ante el Sporting el 26 de octubre, tienen pocas opciones de llegar a esa cita, sobre todo Tachi, mientras que la presencia de Paulino, con un esguince de rodilla, está descartada.

Para ese duelo Sellés recupera a Radovanovic, tras cumplir sanción, y pierde a Saidu, expulsado frente al Eibar, mientras que Insua está a la espera de pruebas, aunque todo apunta a que se retiró con una lesión en el gemelo derecho y podría estar algunas semanas de baja.

Lucas Terrer, Pinilla y Barrachina, que viajaron a Eibar, no han entrenado con sus compañeros en la Ciudad Deportiva y han jugado con el Aragón ante el Ebro. El equipo este lunes guarda descanso.