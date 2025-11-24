Ángel Torres: "Ni le hemos comunicado el pago al Zaragoza de la opción por Liso ni está ya decidido"

El Getafe todavía no ha decidido fichar a Adrián Liso el próximo 30 de junio, cuando expira el plazo para ejecutar la opción voluntaria para su cesión desde el Real Zaragoza, que se pactó en marzo como parte de la contraprestación para la llegada de Gabi, ya exentrenador zaragocista, al banquillo club aragonés.

"No es cierto de ninguna manera que ya le hayamos comunicado al Zaragoza el pago de esa opción de compra ni que se haya decidido ya hacerla. Está por ver y depende de muchas circunstancias, ya que resta mucha temporada y también hay que ver la opinión de la parcela deportiva y del entrenador", aseguró el presidente del Getafe, Ángel Torres, a este diario, teniendo en cuenta que la opción pactada es de tres millones por el 50% de los derechos del jugador.

"El chico está jugando, lo está haciendo bien y es importante para nosotros, de eso no hay duda, pero su compra se decidirá cuando se tenga que decidir"

Liso, de 20 años, está teniendo un papel básico para Pepe Bordalás, siendo titular en los 10 partidos de Liga que ha podido jugar, ya que se perdió tres por estar en el Mundial sub-20, mostrando su velocidad y su capacidad definición, con tres goles y una asistencia en Liga, a los que añade dos pase de gol en la Copa del Rey. Para Bordalás es básico, jugando tanto en punta de ataque como en las alas, donde lo está haciendo más en los últimos partidos. "El chico está jugando, lo está haciendo bien y es importante para nosotros, de eso no hay duda, pero su compra se decidirá cuando se tenga que decidir", añadió Torres a este diario.

El buen inicio de temporada ha situado a Liso en el punto de mira de equipos de la Premier (El Notthigham Forest estuvo muy interesado por él el curso pasado, cuando estaba en el Zaragoza), de Italia y uno de los importantes de Grecia

Con todo, en el entorno del jugador se da por seguro que el Getafe acabará haciendo uso de esa opción y abonará al final de la temporada esos tres millones, teniendo en cuenta que el buen inicio de temporada ha situado a Liso en el punto de mira de equipos de la Premier (El Nottingham Forest estuvo muy interesado por él el curso pasado, cuando estaba en el Zaragoza), de Italia y uno de los importantes de Grecia, por lo que si el Getafe no ejecuta esa cláusula su regreso al cuadro aragonés tampoco sería factible y, de hecho, el club azulón también lo puede adquirir para hacer un traspaso posterior, aunque en esa caso la entidad zaragocista tendría un 50% de sus derechos económicos.

El Zaragoza hizo con Liso una operación de muy escasa defensa, desvelada en marzo por este diario, para lograr la llegada de Gabi, entonces en el Getafe B, y buscar una permanencia que se logró con el madrileño en el banquillo. Y es que el club madrileño, al ser la opción de compra voluntaria, tiene en todo momento la sartén por el mango, tanto en caso de que el canterano blanquillo no hubiera respondido a las expectativas, lo que hubiera supuesto su regreso un año después y devaluado en el mercado, como si su rendimiento resultara en la élite tan positivo como está siendo, si bien su excelso nivel de las primeras jornadas, donde hasta fue Pichichi de la Liga en el arranque del campeonato, ha bajado un punto, aunque siga siendo uno de los jugadores de referencia de la escuadra azulona.

Se ha revalorizado en el Getafe, ya que por ejemplo al marcharse en julio cuando se hizo efectivo el acuerdo entre clubs su valor de mercado en Transfermarkt era de dos millones y ahora ya es el doble, de cuatro

El zaragozano, en todo caso, se ha revalorizado en el Getafe, ya que por ejemplo al marcharse en julio cuando se hizo efectivo el acuerdo entre clubs su valor de mercado en Transfermarkt era de dos millones y ahora ya es el doble, de cuatro. El Zaragoza, si el Getafe hace efectivo esa opción por tres millones por el 50%, obtendrá de momento lo que ya ofrecía ese club por escrito por Liso en el verano de 2024, cuando la entidad se remitió a su cláusula de 15 millones y el conjunto presidido por Ángel Torres llegó a subir su propuesta, por vía verbal, a los cuatro millones por el 60% del pase.

Las condiciones de su préstamo con opción de compra son por tres millones por el 50% del pase, de los derechos económicos, de carácter voluntario, no sujeta a ningún objetivo, ni individual por rendimiento, ni global por el club, como la permanencia, por ejemplo, y a ejecutar antes del 30 de junio de 2026. Si se ejecuta, firma en propiedad por el Getafe hasta 2030 y, si no, vuelve, al Zaragoza, donde tiene contrato hasta 2029 tras su renovación en junio de 2024 por el Zaragoza.