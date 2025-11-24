Bakis no ve ya su salida en enero tras su cambio de rol

En el fútbol los caminos son muchas veces inescrutables, pero el de Bakis en el Real Zaragoza ya adquiere tintes de auténtica película, con giros imprevisibles. El último viene a augurar que el delantero cumplirá la totalidad del último año que le resta de contrato, hasta junio próximo. Se quedó en verano por frustrarse su salida al Vanspor turco y siendo uno de los descartes, decidió no salir a otros mercados aún abiertos y esperar a enero para irse y ahora mismo, con la llegada de Sellés, y de su segundo, Toni Astorgano, su estatus ha cambiado por completo. De hecho, en el entorno del delantero turco se asegura que no hay ya opciones para su salida en la ventana invernal y que se quedará hasta junio.

Sellés ha dado minutos a Bakis, que con Gabi era el habitual descarte y en seis jornadas solo calentó el asiento del banquillo, en los encuentros ante el Granada (20), el Huesca (10) y el Eibar (11), en las tres últimas citas de Liga, además de salir en la segunda parte en Mutilva en Copa. En Ipurua puso fin a una racha de casi 1.000 días (945) sin marcar una diana oficial al desviar con la cadera el disparo de Toni Moya para hacer su primer gol como zaragocista desde que llegó en el verano de 2023.

La visión de Sellés

Cuando le dio sus primeros minutos en Liga, en Granada, Sellés fue muy contundente con Bakis. «Está entrenando como el mejor, tiene un golpeo con el que podíamos hacer gol y era el que mejor complementaba con otro delantero. Yo no descarto a nadie. El que quiera jugar tiene que ganárselo y Sinan había trabajado como el mejor», dijo sobre el turco, que ha adelantado en la rotación del nutrido ataque zaragocista, con hasta 5 efectivos para ser referencia, a Dani Gómez y Samed Bazdar, jugando más minutos que ambos con el míster valenciano. De hecho, los dos puntas, sobre todo Dani Gómez, con mercado y posibilidades que se pueden abrir fuera de España, tienen muchas opciones de salir del club aragonés en este próximo mes de enero.

Bakis, si se atiende a lo que aegura su entorno, se quedará. Llegó como la apuesta más grande en verano de 2023 y en la que el Zaragoza invirtió mucho dinero en su contrato (700.000 euros anuales) para convencer al jugador, que tras una buena temporada en el Andorra, con 12 dianas, le sobraban novias en Segunda y hasta rozó marcharse a un Primera. Bakis comenzó de titular hasta que la rodilla, con una lesión de cartilago, le obligó a parar en noviembre sin estrenar entonces su cuenta goleadora y con un nivel de más a menos. Al volver en marzo ya fue otro jugador, de un perfil mucho más bajo y con menos ritmo, y Víctor se cansó de darle oportunidades de inicio para situarle en la rampa de salida en ese verano de 2024.

Un verano difícil y la reducción de ficha

El Górnik fue su destino, con un vuelo aún más rasante y con pocos minutos, solo 160, lo que hizo rebajar su ficha a la mitad (350.000 euros) en el actual tercer año de zaragocista. Se pasó todo el verano en la rampa de salida, no se concretó su fichaje al Vanspor por desavenecias y Bakis se quedó. La llegada de Sellés, cuyo agente fue el intermediario que trajo a Bakis, Pepe Monar, y sobre todo, del segundo entrenador, Toni Astorgano, el analista que avaló su fichaje por el Andorra, hizo que para el ariete partiera un tren en el que nadie creyó. Salvo Sellés y él...

En Éibar además fue decisivo, ya que Sinan ganó la pelota por arriba que supuso el centro de Francho y el remate de Moya que él desvió para confirmar que Bakis ya tiene un gol de zaragocista y el notable cambio en su vida aquí.