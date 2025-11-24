La disparada alerta roja del Real Zaragoza

Seis expulsiones acumula el Real Zaragoza en lo que va de temporada con la que vio Saidu el sábado en la victoria en Éibar, cuando el equipo fue capaz de darle la vuelta al marcador pese a estar con un jugador menos desde el minuto 25. El ghanés vio la segunda cartulina amarilla por derribar a Martón, aunque toca balón antes, y le había mostrado la primera el colegiado por una clara falta a Toni Villa. El caso es que el cuadro zaragocista, sin contar los descuentos, suma un total de 157 minutos en inferioridad, 45 de ellos con nueve jugadores ante la Cultural, donde en la primera parte vio la roja Juan Sebastián y en el descanso Paul.

Pomares (Andorra), Paul (Córdoba) y Radovanovic (Huesca) completan la lista que sitúa al equipo zaragocista como el que más expulsiones lleva de Segunda, sin contar ahí la de Gabi en el partido contra el Córdoba y que hizo el ya exentrenador zaragocista fuera castigado con dos partidos de sanción, de los que solo cumplió el uno, en Almería, puesto que su destitución llegó después.

Sellés: «Llevamos dos partidos (Huesca y Eibar) con dos segundas amarillas, una muy temprano y el otro día al final, es una cosa que tenemos que corregir. No podemos dar tantas facilidades al rival, no es admisible en un equipo profesional acumular tantas tarjetas"

De hecho, en Ipurua, Sellés no criticó la labor arbitral de Andrés Fuentes Molina, que le perdonó la segunda amarilla al eibarrés Cubero en el penalti que marcó Soberón, y sí lanzó un claro aviso de futuro a sus jugadores. «Llevamos dos partidos (Huesca y Eibar) con dos segundas amarillas, una muy temprano y el otro día al final, es una cosa que tenemos que corregir. No podemos dar tantas facilidades al rival, no es admisible en un equipo profesional acumular tantas tarjetas. Es algo que tenemos que solucionar, somos responsables de las situaciones, al menos 50-50, y tenemos que cortar eso porque no todos los días vamos a resistir con diez», dijo.

Gabi, roja en el banquillo

La roja directa a Pomares en el minuto 61 del choque ante el Andorra, en el primer encuentro en casa, inauguró esta tétrica lista, en un partido de la segunda jornada en el que el Zaragoza ya perdía por 0-1 antes de la acción del derribo de Lautaro, una roja dudosa por su lejanía del área, que el CTA explicó después, y acabó cayendo por 1-3.

Pasaron 5 citas sin expulsiones antes de que ante el Córdoba llegara la segunda, ya con el tiempo casi cumplido, en el 89, cuando Paul Akouokou vio la segunda amarilla por una clara falta, mientras que Gabi fue expulsado por «por protestar de forma ostensible, gritando y gesticulando» en esa acción que supuso la roja al costamarfileño, con 0-1 en el marcador, que se quedó al final en esa derrota ante el cuadro cordobesista ya que el gol rival había llegado en el 67.

El peor día fue ante la Cultural, en el único partido de Emilio Larraz, cuando en el 39 Juan Sebastián vio la roja por un penalti por agarrón a Manu Justo que fue revisado por el VAR, que llamó a Arcediano Monescillo, que decretó la pena máxima y la roja para que llegara el 0-1. En el camino de vestuarios, Paul golpeó y rompió el monitor del VAR y fue castigado con cuatro partidos sin que Apelación redujera la pena. Con 9 jugadores, el Zaragoza encajó 3 dianas más tras el descanso para el 0-5.

La quinta roja de la temporada para el Zaragoza tuvo lugar en el derbi, la primera con Sellés en el banquillo. Radovanovic, que ya llevaba una amarilla, cometió un error en el despeje e hizo una clara falta a Ntamack en el 89 para ver la segunda amarilla, aunque la victoria zaragocista se mantuvo. La lista, de momento, la cierra Saidu.

Solo una de un rival

En el lado contrario, el Zaragoza solo ha vivido una expulsión, la de Dubasin en el descuento de la primera parte en Gijón ante el Sporting, con derrota zaragocista entonces por 1-0 e incapacidad para darle la vuelta al marcador en el segundo acto.