El once base del técnico del Real Zaragoza: El equipo A de Sellés

No se le puede negar a Rubén Sellés que tiene las cosas claras. Incluso cuando vinieron mal dadas y el Real Zaragoza no reaccionaba, lo que llegó a poner su puesto en peligro después de contar por derrotas sus tres primeros partidos en el banquillo, el técnico valenciano mantuvo su confianza en el mismo bloque de futbolistas por el que viene apostando desde que se tomó el mando, salvo contadas excepciones.

Sellés ha diseñado un equipo base que se parece mucho al que recurrió en su primer día, en Gijón ante el Sporting. Solo las bajas, sobre todo por lesión, le han llevado a modificar una alineación en la que casi el único cambio por decisión técnica alcanza a la portería, donde Andrada parece haberle ganado definitivamente la el puesto a Adrián, suplente en los dos últimos encuentros tras haber defendido el marco zaragocista en los tres anteriores, todos ellos saldados con derrota de un conjunto aragonés que, con el argentino bajo palos, ha enlazado dos triunfos consecutivos que le han devuelto la vida.

El resto del once apenas presenta variaciones más allá de las obligadas. Se mantienen Aguirregabiria y Pomares en los laterales para subrayar la clara apuesta de Sellés por la veteranía y la mayor capacidad defensiva de estos por encima de Juan Sebastián y Tasende, con mayor vocación ofensiva. También es fijo Insua, el único central de la primera plantilla (Kosa no cuenta para nada) que hasta ahora se había mantenido a salvo de unas lesiones que vienen sacudiendo tanto a Radovanovic como a Tachi. Sin embargo, el gallego también cayó el sábado en Eibar para acentuar la nefasta gestión de la dirección deportiva en una parcela del campo que no se cubrió como se debía apelando a las alternativas de Kosa (al que una lesión le impidió ser cedido como era el deseo del club) y la reubicación de Saidu, Pomares o el propio Juan Sebastián.

Sellés solo ha modificado el equipo en función de bajas por sanción o lesiones. Los únicos cambios por decisión técnica han sido en la portería, la apuesta decidida por Keidi Bare y la marcha atrás con Guti en la mediapunta

Así, el juvenil ha sido el más utilizado en el centro de una zaga que sigue dando quebraderos de cabeza ante la acumulación y sucesión de ausencias. En Ipurua, la temprana expulsión de Saidu y la lesión de Insua abocaron a Sellés a idear una pareja nueva integrada por Gomes y Pomares, a los que posteriormente se uniría Juan Sebastián para abanderar un encomiable ejercicio de resistencia y supervivencia.

En el centro del campo está todo más claro. Los tres primeros capitanes (Francho, Keidi Bare y Guti) son fijos, al igual que Valery, tan indiscutible para Sellés como Keidi Bare, que, tras recuperarse de la apendicitis, ha renacido junto a un equipo mejorado con él junto a Guti, al que el técnico apartó de la mediapunta tras empeñarse en que jugara ahí en sus primeros partidos al frente del equipo. Francho, ahora en la derecha, es, seguramente, el efectivo capital para Sellés, que ante el Huesca giró hacia los dos puntas para situar a Kodro junto a un Soberón fijo para el valenciano.