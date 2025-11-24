El Real Zaragoza presenta alegaciones al acta por la segunda amarilla a Saidu ante el Eibar

El Real Zaragoza ha decidido presentar alegaciones al acta arbitral de Andrés Fuentes por la segunda amarilla que mostró a Saidu, por la que fue expulsado en el minuto 25 del duelo ante el Eibar. En la acción el jugador zaragocista rebaña el balón a Martón entrando por detrás, ya que el delantero le había superado en la carrera, pero no parece haber contacto con la pierna del rival justo al borde del área. La primera amarilla la vio Saidu en el 15 por una clara falta, un pisotón, a Toni Villa y sobre esa no se alega.

En el acta, el colegiado consignó la amarilla en el 25, la segunda, por "derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance, evitando un ataque prometedor". Para el Zaragoza, la descripción del acta no se ajusta a lo sucedido y va a intentar al menos en primera instancia que Saidu pueda estar el domingo, aunque podría recurrir a Apelación si el dictamen del primer comité fuera negativo.

El club intenta que Saidu juegue ante el Leganés el domingo ya que la expulsión implica un partido de sanción y ahora mismo en el eje de la zaga son bajas Tachi, que lleva un mes fuera por una lesión de sóleo y no apunta a poder estar ante el conjunto madrileño, e Insua, que probablemente sufra una lesión en el gemelo, una pequeña rotura, a la espera del diagnóstico oficial del club cuando se concluyan las pruebas. Insua se retiró a los 18 minutos en Ipurua y salió Ale Gomes, el jugador en edad juvenil, 17 años, del Aragón, para formar pareja con Saidu siete minutos y después jugar en el eje con Pomares y acabar el partido ellos dos y Juan Sebastián en una zaga de tres centrales.