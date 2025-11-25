La fórmula del resurgimiento de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y las piezas de ajedrez de Alex Ferguson

Así ha resucitado Rubén Sellés al Real Zaragoza en los dos últimos partidos: con dos victorias consecutivas, conseguidas con tres goles a favor y uno solo en contra. Es decir, haciendo lo que el equipo no había hecho prácticamente nunca durante esta Liga: dominar las dos áreas, la propia con un gran encuentro defensivo frente al Huesca y un soberbio Andrada en Eibar y, muy especialmente, la rival con una efectividad extraordinaria las dos jornadas.

En el derbi en el Ibercaja Estadio, el Real Zaragoza realizó cuatro tiros, dos a puerta. Uno de ellos fue el prodigioso gol de Martín Aguirregabiria, un zapatazo con la derecha empalando el balón de manera magnífica. El disparo se coló por la escuadra de Dani Jiménez, lejos de su alcance. En Ipurua, el equipo de Rubén Sellés tuvo una efectividad todavía superior: chutó dos veces entre los dos palos y marcó los dos goles que le dieron la victoria. Soberón transformó un penalti en la primera parte y Bakis desvió con la cadera el disparo de Toni Moya que acabó dentro de la meta local. Fue el primer tanto del turco en su etapa en el Real Zaragoza desde el verano de 2023.

Con esa fórmula, el Real Zaragoza ha pegado un estirón en la clasificación. Continúa colista porque venía de muy abajo pero en dos semanas ha conseguido reducir la distancia con la permanencia de nueve a cinco puntos. Es un primer paso que, obligatoriamente, tendrá que tener muchos más dado que el tiempo perdido había sido enorme. No valdrá con un pequeño esprint sino con una carrera firme y sostenida durante semanas.

En Eibar, el equipo puso en riesgo la victoria o el empate en la primera parte con un error defensivo en el 1-0. Una situación que había sucedido ya alguna vez más en la etapa de Rubén Sellés. Después de que Andrada parara el penalti lanzado por Bautista, el conjunto vasco marcó en el córner posterior. Una vez más, en la jugada se aprecia un fallo colectivo iniciado por una desatención individual que termina con Nolaskoain rematando solo de cabeza dentro del área.

En el primer encuentro de la era de Sellés, al Real Zaragoza ya le ocurrió algo similar en Gijón, en el 1-0 local también tras un saque de córner en el que hubo una clarísima falta de concentración individual. Otero remató solo y ese tanto terminó suponiendo la derrota blanquilla después de una primera parte de juego cuajado y esperanzador.

Para referirse a situaciones de este estilo, Alex Ferguson, el entrenador más laureado de la historia con 49 títulos y una leyenda del Manchester United, lo resumía así: “El fútbol es cada vez más un ajedrez. Y en el ajedrez si pierdes un segundo la concentración, estás muerto”. El Real Zaragoza ha revivido en las dos últimas jornadas con una fórmula clara: maximizar virtudes y minimizar defectos. Los fallos de concentración a balón parado en el área propia continúan ahí. Sigue habiendo piezas desajustadas en este ajedrez. Sellés y sus jugadores tendrán que corregirlos.