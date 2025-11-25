Buenas noticias en el Real Zaragoza: Insua no está lesionado y podría jugar el domingo ante el Leganés

Buenas noticias para Rubén Sellés. Pablo Insua no está lesionado y podría, incluso, llegar a tiempo para ser de la partida el domingo ante el Leganés. Las pruebas médicas a las que ha sido sometido el central en las últimas horas han descartado una rotura muscular y cualquier dolencia importante, por lo que el defensa no está descartado para la trascendental cita en el Ibercaja Estadio, donde el Real Zaragoza buscará la tercera victoria consecutivas tras las logradas ante Huesca y Eibar.

De hecho, Insua permanecerá durante toda la semana entre algodones con el objetivo de que pueda ser de la partida el domingo. Este martes, el gallego se ha ejercitado al margen de sus compañeros y todo dependerá de cómo evolucionen en los próximos días esas molestias en el gemelo que le llevaron a pedir el cambio antes del ecuador de la primera parte del duelo disputado el sábado en Ipurua.

Si Insua puede ser de la partida, Sellés podrá contar con un pilar básico de ese once base en el que el técnico valenciano confía desde que tomó las riendas. De hecho, el defensa siempre ha formado en la foto cuando ha estado disponible. Además, Radovanovic, su pareja más habitual en el centro de la zaga, vuelve a estar disponible tras cumplir en Eibar la sanción que le fue impuesta tras ser expulsado en el derbi contra el Huesca.