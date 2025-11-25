Jorge Ripollés, despedido del Real Zaragoza hace año y medio, se incorpora a la secretaría técnica del Racing

El aragonés Jorge Ripollés, que hace apenas un año y medio salió abruptamente del Real Zaragoza por orden del entonces director deportivo Juan Carlos Cordero, ha sido anunciado este martes como nuevo miembro de la secretaría técnica del Racing de Santander.

Ripollés, de 30 años, era una vieja aspiración de Chema Aragón, director deportivo del club cántabro, que ya estuvo a punto de ficharlo para el Elche y también para el Mirandés, y que ahora ve cumplido su deseo de reforzar la secretaría técnica de uno de los claros aspirantes al ascenso a Primera División.

El zaragozano llegó al Zaragoza durante el verano de 2022 tras hacer las labores de ojeador en la zona norte para el Alavés, club en el que llegó a jugar en el filial y también lo hizo en equipos como el Almudévar, el Cariñena o el Ebro, además de empezar en la cantera zaragocista.

Su labor como ojeador, sin embargo, no satisfizo a Cordero, lo que le llevó a su salida del Real Zaragoza. "El zaragozano, que con 23 años dio el salto del terreno de juego a la grada, cuenta con los diplomas correspondientes a los tres niveles de entrenador, aunque nunca ha ejercido como tal, y es graduado en Marketing y Publicidad. Su incorporación refleja la apuesta del club por el departamento responsable de la planificación deportiva del primer equipo", anuncia el Racing en un comunicado.