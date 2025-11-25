Kosa, el último de la fila en el Real Zaragoza

Sebastian Kosa no cuenta. El eslovaco es el último de la fila para Rubén Sellés, que ha dejado claro que el central, de 22 años, no entra en sus planes por muy numerosos que sean los problemas en la zaga. De hecho, Kosa fue el único jugador que se quedó fuera de la convocatoria para Eibar por decisión técnica y el técnico valenciano prefirió subir al autocar al juvenil Gomes, que entró al campo en sustitución del lesionado Insua, y completar la expedición con otro canterano del filial, Hugo Barrachina. Kosa, por si había alguna duda, ha dejado de ser opción, si es que alguna vez lo fue.

El eslovaco es el único futbolista de la primera plantilla que no ha tenido minutos en Liga, un dato que revela la intrascendencia de un jugador cuya participación apenas alcanza los 194 en la competición doméstica desde que llegó, durante el verano de 2024, al Real Zaragoza. El curso pasado apareció en cuatro encuentros, si bien solo en dos de ellos fue titular, en Liga y también jugó la primera eliminatoria copera en L’Hospitalet, donde sufrió una grave lesión de tobillo que le mantuvo varios meses apartado de los terrenos de juego. En el actual, solo ha jugado en Copa frente al Mutilvera, donde fue titular con un rendimiento pobre para completar apenas 71 minutos, todos en Copa, hasta ahora.

El valor de mercado de Kosa, por el que el Zaragoza, entonces con Juan Carlos Cordero al frente de la dirección deportiva, pagó 250.000 euros al Spartak Trnava por la mitad de su pase, sigue cayendo en picado. Con contrato hasta 2028 y un sueldo ligeramente superior al salario mínimo, todo parece encaminado hacia una salida en forma de cesión. De hecho, esa era la vía elegida para su marcha el pasado verano, pero una inoportuna lesión que le obligó a pasar por el quirófano abocó al club a quedarse con el jugador como alternativa para un centro de la defensa que Indias cerró con tres incorporaciones (Tachi, Radovanovic e Insua) que se quedaron cortas. A poco más de un mes de la apertura del mercado de enero, el préstamo asoma de nuevo en el futuro inmediato de un defensa que no tiene cabida en los planes del entrenador a pesar de los incesantes problemas en retaguardia.

Negro panorama

En este sentido, la acumulación de bajas en la zona que persigue al equipo aragonés desde el comienzo del curso tendrá continuidad el próximo fin de semana, cuando el Zaragoza recibirá al Leganés en el Ibercaja Estadio. Tachi, en la recta final de la recuperación de su rotura muscular, tiene difícil llegar a tiempo a un partido que, salvo que las alegaciones del Zaragoza prosperen, se perderá Saidu por sanción tras haber sido expulsado en Eibar. Y también será baja Insua, salvo que los exámenes médicos nieguen una rotura fibrilar que se da por segura. En cambio, Sellés recuperará a Radovanovic, que cumplió en Eibar un partido de castigo tras haber visto la cartulina roja en el tramo final del derbi contra el Huesca. El panorama es desalentador en la zona más frágil del Zaragoza, pero semejante cantidad de desdichas no son suficientes para abrir la puerta a Kosa, abocado a una salida en busca de la participación que nunca ha tenido en el equipo aragonés.

El central llegó al Zaragoza ya con una amplia trayectoria en la Nike Liga de Eslovaquia, donde había jugado 119 partidos, a los que sumaba otros 23 en Europa, en la previa de la Conference y en la propia competición, y su presencia en todas las categorías inferiores de la selección eslovaca, en cuyo combinado absoluto debutó en marzo de 2024.