Nuevos cánticos contra Aragón y el Real Zaragoza en Riazor

LaLIga vuelve a denunciar insultos vertidos desde un sector de la grada del estadio del Deportivo

Aficionados del Deportivo, durante un partido disputado en Riazor.

Aficionados del Deportivo, durante un partido disputado en Riazor. / EFE / Cabalar

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Una vez más, LaLiga ha incluido entre su escrito semanal de denuncias cánticos vertidos contra el Real Zaragoza, la ciudad, Aragón y La Romareda desde un sector de la grada de Riazor.

Según recoge el texto, en el minuto 45 de partido disputado el pasado fin de semana entre el Deportivo y el Ceuta, "un grupo de aficionados locales ubicados en el Fondo Marathon Inferior, tras una pancarta con el texto "Nenos Descamisados", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 20 segundos el cántico “La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. ¡Qué puto olor! ¡Qué porquería! Con una bomba todo yo lo volaría. Una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. Esa Coruña que se la goza viendo quemarse a la puta Zaragoza".

Este cántico, habitual también en otros estadios como El Sadar o Anoeta, viene siendo denunciado desde hace meses por LaLiga sin que las medidas disuasorias adoptadas por el organismo estén surtiendo efecto alguno.

