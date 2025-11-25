Nuevos cánticos contra Aragón y el Real Zaragoza en Riazor
LaLIga vuelve a denunciar insultos vertidos desde un sector de la grada del estadio del Deportivo
Una vez más, LaLiga ha incluido entre su escrito semanal de denuncias cánticos vertidos contra el Real Zaragoza, la ciudad, Aragón y La Romareda desde un sector de la grada de Riazor.
Según recoge el texto, en el minuto 45 de partido disputado el pasado fin de semana entre el Deportivo y el Ceuta, "un grupo de aficionados locales ubicados en el Fondo Marathon Inferior, tras una pancarta con el texto "Nenos Descamisados", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 20 segundos el cántico “La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. ¡Qué puto olor! ¡Qué porquería! Con una bomba todo yo lo volaría. Una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. Esa Coruña que se la goza viendo quemarse a la puta Zaragoza".
Este cántico, habitual también en otros estadios como El Sadar o Anoeta, viene siendo denunciado desde hace meses por LaLiga sin que las medidas disuasorias adoptadas por el organismo estén surtiendo efecto alguno.
- El Real Zaragoza le pide al Ebro 50.000 euros por los costes del partido de Copa en el Ibercaja Estadio
- Osasuna ofrece al Ebro jugar la Copa gratis en El Sadar y quedarse con toda la recaudación
- El Real Zaragoza tira de épica, remonta con 10 y revive en Ipurúa (1-2)
- Juan Forcén desea atraer más capital aragonés al Real Zaragoza
- Ángel Torres: 'Ni le hemos comunicado el pago al Zaragoza de la opción por Liso ni está ya decidido
- La sociedad La Nueva Romareda asumirá los 50.000 euros requeridos por el Real Zaragoza para que el Ebro juegue la Copa en el Ibercaja Estadio
- Autopista para la salida de Dani Gómez en enero
- La doble alegría y el gesto de Andrada. 'Pedí disculpas a los jugadores del Eibar por el tiempo que perdí