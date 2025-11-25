Nuevos cánticos contra Aragón y el Real Zaragoza en Riazor

Una vez más, LaLiga ha incluido entre su escrito semanal de denuncias cánticos vertidos contra el Real Zaragoza, la ciudad, Aragón y La Romareda desde un sector de la grada de Riazor.

Según recoge el texto, en el minuto 45 de partido disputado el pasado fin de semana entre el Deportivo y el Ceuta, "un grupo de aficionados locales ubicados en el Fondo Marathon Inferior, tras una pancarta con el texto "Nenos Descamisados", entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 20 segundos el cántico “La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y Policía. ¡Qué puto olor! ¡Qué porquería! Con una bomba todo yo lo volaría. Una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón. Esa Coruña que se la goza viendo quemarse a la puta Zaragoza".

Este cántico, habitual también en otros estadios como El Sadar o Anoeta, viene siendo denunciado desde hace meses por LaLiga sin que las medidas disuasorias adoptadas por el organismo estén surtiendo efecto alguno.