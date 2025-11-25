Paulo da Silva: "Nunca imaginé que un club como el Zaragoza estaría tanto tiempo en Segunda"

El defensa paraguayo Paulo da Silva ha estado este fin de semana por Zaragoza visitando la ciudad que acogió su fútbol en las temporadas 10-11 y 11-12 y para cuya camiseta disputó 42 partidos de los más de 850, entre clubs y la selección de Paraguay (150) de una carrera muy extensa entre 1995, cuando debutó en el Atlántida de su país hasta octubre del año pasado, fecha en la que colgó las botas con 44 años en el mismo equipo y en la Primera B paraguaya.

¿Qué le ha traído estos días por Zaragoza?

He aprovechado una reunión de la FIFA en Lisboa, a la que asistí como presidente de la Asociación de Futbolistas Paraguayos para volver por esta ciudad, también para venir visitar a mi amigo David. Zaragoza sigue siendo maravillosa y acogedora, me lo pareció en el tiempo que estuve y lo es ahora.

¿Cómo le va la vida tras la retirada del fútbol?

Estoy aún adaptándome al cambio tras tanto tiempo jugando, entre la asociación de jugadores y trabajando como auxiliar técnico en el club donde me formé y en el que me retiré, el Atlántida. Como ve, sigo muy relacionado con el fútbol.

¿Le ha dado tiempo a visitar el Ibercaja Estadio?

Sí, estuve por allí y me sorprendió, la verdad, para ser modular está muy bien equipado. Ya sé que La Romareda está en reconstrucción y ojalá quede un estadio precioso, aunque ese campo cuando yo jugué ya tenía mucho encanto y toda la magia, allí los zaragocistas empujaban y alentaban de verdad.

Llegó a finales de enero de 2011 desde el Sunderland y se marchó en julio de 2012, estuvo en dos temporadas donde el equipo sufrió por la permanencia, lográndola en ambas. ¿Qué recuerdos tiene de su etapa?

Sobre todo son recuerdos de cariño y de sufrimiento. Teníamos un buen grupo humano y aún sigo en contacto con varios compañeros. Fueron dos temporadas en las que sufrimos hasta el final, pero en las dos se logró el objetivo de continuar en Primera.

Vivió dos salvaciones heroicas, la primera con Javier Aguirre y la segunda, aún más difícil si cabe, con Manolo Jiménez...

Eso es algo que no sé olvida y que me hace sentirme bien cada vez que piso Zaragoza. Es un recuerdo imborrable, aquellos dos partidos, en Valencia ante el Levante y en Getafe, con esos estadios llenos de zaragocistas que viajaron me dieron imágenes que no se me podrán olvidar nunca.

Da Silva intenta evitar el remate de Benzema en un partido con el Zaragoza en el Bernabéu. / EFE / ZIPI

Jugó en Paraguay, Italia, Inglaterra, Argentina, México y España, donde solo lo hizo en el Zaragoza ¿Qué sitio ocupa este club en su larga carrera?

Pues un lugar importante por el club que es y porque aquí llegué a cumplir los 100 partidos como internacional y crecí como futbolista y persona.

Desde 1995 hasta 2024, con muchos partidos y dos Mundiales en el camino, ¿cuál es el secreto para jugar tanto tiempo?

La pasión y el amor por el fútbol por supuesto, pero cuidarme mucho y la ausencia de lesiones fueron las dos claves para ello

¿Cuál es el recuerdo más emotivo que guarda?

Cada victoria lo fue, en ese camino en ambas temporadas para lograr seguir en Primera , también mi gol en Cornellà-El Prat en febrero de 2012 porque además ayudó en un triunfo que fue fundamental en esa salvación. La verdad es que la afición siempre se comportó de manera fantástica y solo guardo recuerdos bonitos, también por la gente que conocí acá, a mi amigo David y también a los que fueron mis compañeros y la gente del club, mantengo contacto con varios de esa época.

¿Qué le parece la situación actual el Zaragoza y que lleve tantos años en segunda?

Lo sigo todo lo que puedo y solo espero que regrese pronto al lugar que le corresponde, que no es otro que en Primera, donde por historia, tamaño de club y afición merece, porque es el sitio donde ha estado la mayoría del tiempo desde que se fundó. La verdad es que nunca me llegué a imaginar que estaría tanto tiempo en Segunda, son 12 años ya allí, demasiado.

¿Cómo sigue la actualidad del club? ¿Ve algún partido?

Veo todos los que el tiempo y la televisión me permiten y sigo la actualidad, sé que la temporada pasada fue muy dura y en esta también el equipo lo ha pasado mal, porque está abajo, aunque ahora con estas dos últimas victorias ha cambiado la dinámica y ojalá sea el comienzo de una racha que lleve al Zaragoza para arriba.

¿Cuál es su deseo para el Zaragoza y para la afición?

Que pronto vuelva a donde se merece y sobre todo agradecerle a la afición todo el apoyo que nos dio en aquellas dos temporadas que estuve jugando en la institución y que sigue dando al equipo, es fundamental lo que suponen los hinchas para el Zaragoza.