El Real Zaragoza recupera efectivos desde la enfermería pero ninguno en defensa

Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza, recupera efectivos de cara a la trascendental cita del domingo (14.00 horas) en el Ibercaja Estadio ante el Leganés, aunque, de momento, ninguno de ellos alcanza a la línea defensiva, donde residen los problemas. En la primera sesiòn de entrenamiento de la semana tras la jornada de descanso del lunes, el técnico ha podido contar con los delanteros Bazdar y Dani Gómez y con el centrocampista Paul Akouokou, todos ellos ausentes el sábado en Eibar como consecuencia de problemas físicos que, en principio, ya están superados, por lo que estarán disponibles para el encuentro del fin de semana.

Sin embargo, los centrales Tachi e Insua no han aparecido por el campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva, si bien en el caso del gallego todo está pendiente del resultado de las pruebas médicas destinadas a evaluar el alcance de la dolencia que le obligó a retirarse, aún en la primera parte, en el chooque disputado en Eibar. Tachi, que acumula ya un mes de baja tras sufrir, ante el Sporting, una lesión muscular "moderada" a nivel del sóleo izquierdo, según publicó el club, sigue sin aparecer por el césped.

Además, Saidu será sancionado tras su expulsión en Eibar salvo que prosperen las alegaciones al acta presentadas por el Zaragoza, que, eso sí, recuperará a Radovanovic una vez cumplida su sanción tras ver la roja en el derbi ante el Huesca.