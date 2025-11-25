Vuelve el álbum de Segunda División: estas son todas las novedades con la colección de cromos de Panini del Real Zaragoza

La colección más esperada por los aficionados del Real Zaragoza ya está aquí. Después de varias semanas de espera y tensión, la editorial Panini ha presentado este martes por segundo año consecutivo el álbum de cromos de Segunda División. Los amantes de la popularmente conocida como 'Liga hipertensión' ya pueden comprar en los puntos de venta habituales los sobres correspondientes a la temporada 2025-2026 en Segunda División.

La segunda edición de la colección La Liga Hypermotion confirma la apuesta que realizó la compañía el año pasado en su debut. Un primer álbum que obligó a muchos adultos zaragocistas a regresar a su infancia para completar la colección de cromos. Panini ha concretado algunos detalles de este nuevo álbum de cromos que mantiene la esencia clásica de siempre, pero también incorpora un enfoque más dinámico con novedades.

Por ejemplo, además de los cromos habituales, donde no faltarán los jugadores del Real Zaragoza y la SD Huesca, esta nueva edición introduce tres series inéditas Hyper Iconos, Hyper World Series e Hyper Show, que amplían las posibilidades para los aficionados y destacan a los mejores jugadores del campeonato de una forma diferente y atractiva.

El nuevo álbum de Panini de Segunda División / PANINI

Estos nuevos cromos se suman a categorías ya consolidadas, como Hyper Energy, pensada para quienes siguen de cerca la intensa competición. También figura el 11 Premium, una de las series más valoradas por los coleccionistas, que regresa con un diseño exclusivo y un fuerte atractivo para quienes buscan completar la colección al máximo nivel.

Los cromos del Real Zaragoza

Tal como ha dado a conocer Panini, la colección de los 22 equipos contiene el escudo, la foto de plantilla y las fotos de los jugadores de posado hasta el pecho. La colección, al contrario que el año pasado, está actualizada con las plantillas oficiales al cierre del mercado de verano por lo que no habrá ningún jugador que aparezca con un equipo que no es el suyo. Cada sobre contiene ocho cromos y tiene un precio de un euro y con el álbum están incluidos cuatro sobres.

Hasta 20 jugadores del Real Zaragoza tienen su propio cromo de Panini de la Liga Hypermotion: Andrada, Adrián, Aguirregabiria, Insua, Radovanovic, Saiud, Tasende, Keidi Bare, Francho, Paul, Raúl Guti (brillante), Valery, Pau Sans, Paulino, Sebas Moyano, Bazdar, Soberón, Kenan Kodro y Dani Gómez. Por lo tanto, se quedan fuera del álbum jugadores como Tachi, Pomares, Juan Sebastián, Toni Moya, Cuenca o Sinan Bakis teniendo en cuenta que uno sí que estará aunque no se ha confirmado todavía cuál.

La web owacgames.com también ha dado a conocer los jugadores del Real Zaragoza que contarán con un cromo especial en esta segunda edición del álbum de Segunda División. Paul Akoukou tendrá un cromo de HyperWorld Series, Francho un Hyper Iconos y Soberón Premium. Además, cabe recordar que Francho Serrano aparece en la portada del álbum junto a otros jugadores muy conocidos de la competición como Jorge Pulido (Huesca), Carlos Fernández (Mirandés), Yeremay (Deportivo), Jesús Vallejo (Albacete), Suso (Cádiz), Jonathan Viera (Las Palmas), Leo Baptistao (Almería) o Juan Cruz (Leganés).