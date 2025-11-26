Andrada, la reencarnación de Cristian Álvarez y un portero que gane puntos para el Real Zaragoza

Durante seis temporadas, las que transcurrieron entre 2017 y 2022, el Real Zaragoza jugó con un portero indiscutible. Cristian Álvarez se adueñó de la Puerta del Carmen, del puesto de guardameta titular y del corazón del aficionado. En ese periodo de tiempo, con un par de temporadas fructíferas que parecieron que podían ser que sí pero que acabaron siendo que no y otras de penas y sufrimiento, el argentino jugó siempre. Entre 33 y 38 partidos de Liga, todos de inicio.

Su cuerpo empezó a flaquear con 38 años y dijo basta a principios de este mismo año. Fue homenajeado en La Romareda de acuerdo a su leyenda. Desde que la edad empezó a pasar factura a Cristian Álvarez, el Real Zaragoza ha probado con numerosos porteros: con Edgar Badía, con Dani Rebollo, con Poussin, con Femenías y, esta campaña, con Adri Rodríguez y Esteban Andrada.

En estos dos últimos años, el club ha buscado diferentes soluciones pero no ha encontrado la estabilidad bajo los palos ni ha encontrado un arquero que acumulara jornadas en la posición haciéndose dueño del lugar de manera incontestable. Para la actual temporada, Txema Indias apostó por dos perfiles completamente distintos: un guardameta joven, Adri Rodríguez, 24 años, con condiciones y capacidad de crecimiento y uno veterano, 34 años, hecho y derecho y con una larga carrera a sus espaldas. Entre ambos, solo había un denominador común. Los dos son muy altos: Rodríguez 1,95 metros y Andrada, 1,93. El Real Zaragoza había sufrido lo indecible en la defensa de los balones aéreos la campaña pasada.

Como todo el mercado del Real Zaragoza, que fue lento y de finalización muy tardía, la configuración de la portería estuvo totalmente condicionada por los tiempos. La SAD estuvo en negociaciones durante semanas con el Rayo Vallecano para la cesión de Dani Cárdenas, mientras en paralelo mantenía abierta la opción de Andrada. La falta de acuerdo con el Rayo activó definitivamente el fichaje del argentino sobre la misma bocina del 1 de septiembre.

Ese contexto de indecisión obligó a Gabi Fernández a darle la titularidad a Adri Rodríguez, que cumplió en el puesto casi siempre, con mayor o menor acierto pero con seriedad. Sin embargo, Andrada había llegado con galones y Gabi le dio la titularidad a contrapié, cuando Adri era de lo más rescatable del equipo. La situación acabó perjudicando a ambos.

Sellés también comenzó con Rodríguez como titular. El 3-1 de Granada, un encuentro en el que sembró dudas, también fue definitivo para él y para algunos de sus compañeros. Con Andrada, el Real Zaragoza ganó al Huesca en un partido en el que apenas tuvo trabajo y en Eibar, donde el argentino protagonizó su obra cumbre hasta el momento con un recital de paradas e intervenciones extraordinarias. La portería se hizo pequeña y él, enorme.

En Ipurua, Andrada fue la reencarnación de Cristian Álvarez. La victoria le perteneció tanto a él como a la cadera de Bakis y al esfuerzo colosal de todos sus compañeros en defensa de los puntos. En esta carrera hacia la supervivencia, el Real Zaragoza necesita estabilidad, altura y rendimiento de máximos en la portería. El trabajo colectivo, la fe, el crecimiento en el juego… Todo será muy importante, pero nada más relevante que el dominio de las dos áreas. En esa tarea, Andrada debe jugar un papel decisivo en la suya.