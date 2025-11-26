Una de las claves del cambio del Real Zaragoza: Kodro se viene arriba

La resurreción del Real Zaragoza se sustenta sobre determinados aspectos, entre los que figura un cambio de dibujo que le ha sentado muy bien al equipo. Atrás quedó aquella apuesta rara de Sellés por Guti en la mediapunta, donde el canterano no se encontraba y así, de hecho, se lo hizo saber al propio entrenador. La presencia del aragonés por detrás de un Soberón aislado e incomunicado deparó la peor versión de ambos, pero, a partir del derbi, todo cambió.

Porque, aunque Sellés pregone a los cuatro vientos que aquella charla con Guti no influyó en su decisión, la realidad es que desde el derbi ante el Huesca el zaragozano volvió a su sitio natural, el centro del campo, para que irrumpiera Kodro en la doble punta junto a Soberón. La medida sentó bien a todos los implicados, y, por supuesto, a un Zaragoza con mucho más sentido.

Porque el vasco ha aportado presencia, llegada, combinación, descarga y experiencia, entre otras cosas, a una escuadra que ha alcanzado su mejor versión del curso a través de un dibujo con dos delanteros que se entienden bien y con perfiles diferentes. Kodro, que acumula dos goles (uno en Liga y otro en Copa) fija a los centrales, es fuerte en el juego aéreo, gana duelos y descarta y habilita a los costados, algo fundamental en el estilo de juego de Sellés, que ha logrado sus dos victorias hasta ahora con esa doble punta destinada a tener continuidad.

En Eibar, el concurso de Kodro fue especialmente relevante. Incansable en la pelea y esencial en la presión, el delantero demostró que se ha ganado el puesto a pulso y que, ahora mismo, ostenta la vitola de titular indiscutible tras haber pasado por la derecha a Dani Gómez o Bazdar.

Se podría decir que al Zaragoza le sienta bien Kodro, con el que, de hecho, ha logrado tres de las cuatro victorias firmadas esta temporada. Con el vasco en el once inicial, el conjunto aragonés derrotó de forma consecutiva a Huesca (1-0) y Eibar (1-2) y sacó adelante la primera eliminatoria de Copa en Mutilva frente a la Mutilvera. Solo en Mendizorroza, donde Gabi sumó su único triunfo ante el Mirandés, Kodro no estaba en el once.

Hace un mes, el punta reconoció ante los medios que la llegada de Sellés había aportado esa "energía" que se necesitaba. "Somos conscientes de que podemos darle la vuelta porque hay plantilla suficiente para hacerlo. Hay jugadores de mucha calidad que, en momentos difíciles, parecen jugadores que no son tan buenos. Veo el día a día y he visto muchos jugadores a lo largo de mi carrera y esta plantilla tiene mucho potencial para darle la vuelta. Necesitamos esa energía de todos para darle la vuelta y creo que lo vamos a hacer sin ninguna duda", aseguró el delantero zaragocista. Hoy, el equipo ha dado un paso adelante. También él.