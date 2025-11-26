El Comité desestima el recurso del Real Zaragoza a la tarjeta de Saidu

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso presentado por el Real Zaragoza para la retirada de la segunda tarjeta amarilla a Saidu al considerar que las imágenes presentadas por el club no demuestran "que no exista contacto entre el jugador amonestado y su adversario". Por tanto, el organismo de supervisión arbitral mantiene la sanción impuesta al jugador que se perderá el próximo partido contra el Leganés.

Además, en el comunicado público emitido, aunque el Comité reconoce la posible existencia de contacto entre el jugador y el balón en el momento de la supuesta infracción, considera que ese hecho no debe afectar a la decisión arbitral. "Es irrelevante, a estos efectos, que, como invoca el Real Zaragoza, el jugador amonestado llegue a contactar con el balón en el ímpetu de la acción", reza el texto.

Yussif Saidu vio la segunda amarilla en el minuto 25 del último encuentro del conjunto blanquillo el pasado sábado en Ipurua. El centrocampista ghanés, que jugó en la demarcación de central por falta de efectivos cerrando la pareja con Insua, realizó una primera acción merecedora de tarjeta por juego peligroso al cuarto de hora de partido. Diez minutos después, en un intento de recuperar la posición perdida tras el regate de Javi Martón, Saidu derribó al jugador de la SD Eibar en plena disputa por el balón y el árbitro consideró que era falta y segunda amarilla.

Fragmento de la resolución del Comité de Disciplina al recurso presentado por el Real Zaragoza. / RFEF

Además, tan solo seis minutos antes, Insua tuvo que ser sustituido por el canterano Ale Gomes por lesión, por lo que antes del tercio de partido el Real Zaragoza ya no tenía a ninguno de sus dos centrales de inicio sobre el césped. Aun así, el equipo se rehizo rápido y, cinco minutos después de la expulsión, Soberón empataba el partido desde los once metros. Ya en la segunda parte, aguantado las embestidas del Eibar con un jugador menos, el conjunto blanquillo consumó la remontada con el gol de Sinan Bakis, asistido por Toni Moya, a falta de apenas diez minutos para el final.

La única buena noticia para Rubén Sellés, que no podrá contar con Saidu contra el Leganés, es que Pablo Insua ya está recuperado de sus molestias y estará disponible para el técnico. Las pruebas realizadas sobre el central han dado como resultado la no existencia de una rotura muscular y el jugador ya se ejercita al margen de sus compañeros con el objetivo de llegar a tiempo y en buena forma al partido del domingo en el Ibercaja Estadio.