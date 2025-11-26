La enfermería del Real Zaragoza se queda casi vacía
Tachi, Insua y Cuenca se reincorporan a un grupo sin Aguirregabiria, con permiso del club, y con Paulino aún lesionado
Escampa en el Real Zaragoza, en el que las buenas noticias se suceden. Al resurgir del equipo tras enlazar dos victorias consecutivas y reducir a cinco los puntos de distancia con la salvación, se une la recuperación de efectivos a disposición de Rubén Sellés.
Si el martes volvieron al grupo Diego Gómez y Bazdar tras no viajar a Eibar por problemas físicos, y las pruebas descartaron una lesión muscular de Insua, que se tuvo que retirar en la primera parte del encuentro disputado en Eibar por molestias en un gemelo, este miércoles también ha deparado buenas noticias en torno a una enfermería que se queda casi vacía. Y es que Tachi, Insua y Marcos Cuenca se han ejercitado con el grupo para incrementar las opciones de que todos ellos estén disponibles el domingo anrte el Leganés , de este modo, ampliar las opciones para Sellés, sobre todo en defensa, donde vienen residiendo los principales problemas de falta de efectivos.
Así, solo Paulino ocupa ahora una enfermería que sigue perdiendo inquilinos. En la sesión preparatoria no ha estado Martín Aguirregabiria,con permiso del club por temas personales. El lateral, fijo para Sellés desde que el técnico tomó las riendas, volverá a ejercitarse, en principio, con normalidad este jueves.
