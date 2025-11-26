La mejor versión de Pomares en el Real Zaragoza: una exhibición en el frontón

Fue, sin duda, uno de los jugadores del partido. Seguramente, a la sombra de la alargada figura de Andrada, el gran artífice de una gesta que se recordará durante mucho tiempo, Carlos Pomares lideró la resistencia de un Real Zaragoza que tiró de rasmia y orgullo para levantar un marcador adverso con un jugador menos y firmar un triunfo destinado a ser un punto de inflexión. En Ipurua, el conjunto aragonés salió más vivo que nunca cuando parecía destinado a una muerte segura tras sufrir infinidad de desgracias, infortunios e injusticias a través de un encomiable ejercicio de resistencia en el que Pomares ejerció de líder.

Primero desde el lateral y después como uno de los tres centrales dispuestos por Sellés para afrontar la recta decisiva de la contienda, el valenciano destacó hasta el punto de firmar su mejor actuación desde que llegó, el pasado verano, libre desde el Oviedo.

El defensa se volvió impenetrable para un Eibar que se estrelló una y otra vez en su contundencia. Hasta 17 despejes completó Pomares doblando la media del mejor especialista de la categoría en esta faceta. El dato pregona a los cuatro vientos contundencia, solvencia, solidez y robustez. La misma que exhibió el Zaragoza para desbaratar cada intento ofensivo de un cuadro armero que apenas encontró huecos en esa línea defensiva zaragocista que acabó compuesta por dos laterales (Juan Sebastián y el propio Pomares) y un juvenil (Gomes) en el centro de la zaga. Con Andrada, por detrás, por supuesto. Palabras mayores lo del argentino en Eibar.

Pero no se quedó muy atrás Pomares, cuyo rendimiento en el lateral, sin ser especialmente bueno hasta ahora, ha sido suficiente para consolidarse en una posición en la que Sellés lo considera fijo, muy por delante de Tasende.

Prefiere el técnico valenciano la mayor seguridad defensiva y la polivalencia que le ofrece Pomares sobre el marcado carácter ofensivo de Tasende, el otro lateral zurdo. Y la lección de Carlos en Eibar le da la razón. Además del descomunal número de despejes, Pomares completó su exhibición defensiva con dos intercepciones, un disparo bloqueado al rival, media docena de recuperaciones y cuatro duelos ganados de los seis disputados con un adversario para liderar la resistencia de un Zaragoza renacido que vuelve a creer tras dos victorias consecutivas.