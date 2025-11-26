Estos son los jugadores del Real Zaragoza que no tienen cromo en la nueva colección de Panini

La colección de cromos de LaLiga Hypermotion de esta temporada ya ha salido a la venta e, igual que sucedió la pasada temporada, no todos los jugadores de todos los equipos caben.

Panini ya hace muchos años que adoptó la decisión de poner, en algunos cromos, un jugador A y otro B, en principio para pegar solamente uno de los dos, pero mucha gente opta por pegar ambos de tal manera que los dos se puedan ver, haciendo una 'tapa' para levantar o tipo bisagra de puerta.

Pero aún así siguen sin entrar todos. Y en el caso del Real Zaragoza ha vuelto a suceder, no todos caben, así que hay jugadores que, en principio, se quedan fuera.

Decimos en principio porque el año pasado hubo muchísimo revuelo con la falta del cromo de Cristian Álvarez, que finalmente sí que fue incluido en una revista especial que se vendió en diciembre junto a otros cromos (como por ejemplo el del zaragozano Raúl Guti, entonces aún en el Elche). Quizá pase eso con algún zaragocista.

En la portería, como este año el club tiene dos porteros y no tres no hay debate: Andrada y Adrián Rodríguez tienen cromo. En defensa ya hay tres que faltan, que son Tachi, Juan Sebastián y Kosa. Además, Panini ha contado a Saidu como defensa y no como centrocampista y comparte hueco A/B con Pomares.

En el centro del campo también hay otro peso pesado del vestuario que falta y es Toni Moya, que no tiene cromo. Y en la delantera, Panini ha obviado a dos jugadores que al principio parecía que iban a tener pocos minutos como Cuenca (que al final ha sido titular varias jornadas hasta su lesión) y Sinan Bakis, que con Sellés está jugando y hasta marcando.