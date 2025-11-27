El 'Conejo' Rebosio habla de sus compañeros favoritos en el Real Zaragoza: "Yo quería hacerme el loco, pero me ganó"

Miguel Rebosio, conocido por su apodo 'Conejo', vistió la camiseta del Real Zaragoza durante cuatro temporadas entre el año 2000 y el 2004, cuando salió rumbo al Almería, donde estuvo una campaña más antes de volver a Perú.

En el equipo aragonés consiguió levantar dos Copas del Rey, tanto la del 2001 como la del 2004, por lo que es uno de los futbolistas más laureados de la historia blanquilla en cuanto a títulos se refiere.

En una entrevista con el canal de Youtube 'El bigote de Abadía' (en referencia al Tato Abadía), el exjugador zaragocista ha elegido a los mejores jugadores con los que compartió equipo en el conjunto aragonés, tanto por su calidad como por su técnica.

El primero que menciona es Roberto Acuña, el 'Toro': "Es un crack", sentencia. Y en el que más se detiene es en Marcos Vales. "Jugaba pero a montón, lo que pasa es que hacía lo justo, lo que le indicaban y no hacía ni un poquito más, pero después la reventaba", asegura.

"Y ni hablar de Juanele, al cual le tengo un cariño y aprecio enorme. Era un crack", agrega. El siguiente en la lista, otro que no andaba mal de calidad: José Ignacio. "Loco como él no había otro, yo quería hacerme el loco pero él me ganó", resalta entre risas durante la entrevista. Y de los primeros años también se queda con Santi Aragón, "un caballero con una técnica impresionante".

Después llegó una nueva generación que también le encandiló. Miguel Ángel Corona, Cani y David Villa, "que lo marqué cuando estaba en el Sporting y luego fue compañero". De hecho, cuenta a modo de anécdota que celebró como un español más el triunfo de España en la Eurocopa del 2008 tanto por cariño al país por haber estado cinco años en el país como por orgullo por haber compartido vestuario con David Villa.