Felipe Moreno, Txema Indias y el gran Leganés. "Si le dan tiempo, al Zaragoza lo sube seguro"

Se reencuentra Txema Indias con su pasado este domingo, al jugar el Real Zaragoza desde su llegada por primera vez contra el Leganés, donde estuvo diez años, siete de ellos con Felipe Moreno como máximo accionista, ya que desde 2008 controlaba la gran mayoría del capital de ese club, el 99%, con un capital social de más de 53 millones, aunque vendió a la SAD una pequeña parte (7%) en 2021 para traspasarlo de forma definitiva y total a Blue Crow Sports en 2022. Dueño ahora del Real Murcia, Moreno y su esposa, María Victoria Pavón, que ejercía de presidenta del club madrileño, estuvieron esos siete cursos trabajando con el director deportivo zaragocista, lo que les da una clara visión de su capacidad. “Yo estoy convencido de que el Zaragoza está en muy buenas manos con él, pero no solo para lograr seguir en Segunda. Si le dan tiempo a Txema, lo sube seguro. Ni una duda tengo de eso”, asegura el empresario cordobés.

“Con él fue llegar y besar el santo de ir a Primera, siempre decíamos que habíamos ascendido con el Leganés de los 'ocho apellidos vascos'. Con Txema todo fue un camino de rosas, porque es un gran profesional y una buenísima persona. Es que casi formaba parte de nuestra familia"

Moreno cogió un Leganés en Segunda B y ese club pisó la categoría de plata en 2014 para estar dos años ahí y lograr tocar la Primera División en la temporada de estreno de Indias, que había estado antes en los despachos del Roquetas y del Toledo, en ese puesto y con Asier Garitano, que estaba ya de entrenador cuando llegó el director deportivo vasco al club pepinero: “Fue llegar y besar el santo de ir a Primera, siempre decíamos que habíamos ascendido con el Leganés de los ocho apellidos vascos, porque estaban Txema, Asier Garitano y seis jugadores de esa región en el equipo que subió”, rememora el empresario, estos días de viaje por Brasil y muy pendiente del Murcia, club del que se convirtió en máximo accionista en marzo de 2023. En ese Leganés que subió en 2016 también estaba el ahora zaragocista Insua.

“Con Txema todo fue un camino de rosas, porque es un gran profesional y una buenísima persona. Es que casi formaba parte de nuestra familia.... La humildad también es muy destacable y su capacidad incansable de trabajo, porque no tiene horas, no mira el reloj nunca. Si tiene que trabajar 24 horas, las hace. Además, es una persona dialogante con la que puedes hablar, lo cual en el fútbol casi es una rareza, porque hay ya muchos a los que les pagas y casi ni puedes hablar con ellos”, explica el exmáximo accionista del club madrileño, que vendió sus acciones a Bluue Crow, con Jeff Luhnow a la cabeza en 2022, y que entre 2016 y 2020 tuvo al club madrileño en Primera con Indias a los mandos en la parcela deportiva.

“Fueron estos años hasta la salida en 2022 los más felices de mi etapa en el fútbol, porque además en mi cabeza no estaba vender el Leganés, pero no es lo mismo llamar que salir a abrir. La nueva propiedad va con otra línea, yo no habría prescindido de Txema ni hubiera hecho las cosas de esa forma”

“Fueron estos años hasta la salida en 2022 los más felices de mi etapa en el fútbol, porque además en mi cabeza no estaba vender el Leganés, pero no es lo mismo llamar que salir a abrir. Vinieron a comprar y solo querían el Lega. La nueva propiedad va con otra línea, yo no habría prescindido de Txema ni hubiera hecho las cosas de esa forma con él”, añade sobre el despido del ejecutivo vasco en mayo que ha acabado en los tribunales y teniendo en cuenta que el Leganés nombró a Andrés Pardo en marzo para ese puesto y tuvieron que convivir ambos en la entidad durante unos meses difíciles para Indias.

“En el gran Lega que subió y estuvo 4 años en Primera tuvo casi toda la responsabilidad, porque era la máxima autoridad deportiva. Casi el 100% de la responsabilidad diría. Nunca nadie le pisó su trabajo, él decidía y ajustándose a las limitaciones que hubiera, fichó a jugadores muy interesantes esos años y están los resultados ahí. Se rodeó de un buen equipo de gente, con Antonio Acosta (su secretario técnico en el Zaragoza), con Juanjo Lorenzo, con un par de profesionales de scouting y mi hijo (Felipe Moreno se llama también), que estaba trabajando con ellos más en la parcela económica…”, narra de esa etapa el empresario nacido en la localidad cordobesa de Torrecampo, destacando la calma del dirigente zaragocista. “Asier y Txema Indias siempre defendían que cuando algo no iba bien lo primordial era mantener la tranquilidad y la normalidad, porque las cosas no son como queremos sino como son”.

"Le gustan los retos y el de Zaragoza es enorme. Antes estaba ahí otro amigo mío, Juan Carlos Cordero, que tampoco le salieron las cosas bien allí. No sé qué pasa en el Zaragoza, si es la presión, los años que lleva en Segunda, la ciudad…"

Indias dio el sí al Zaragoza, que siempre lo tuvo como opción prioritaria, en junio, pero sus primeros meses en el club no están siendo fáciles. “Le gustan los retos y el de Zaragoza es enorme. Antes estaba ahí otro amigo mío, Juan Carlos Cordero, que tampoco le salieron las cosas bien allí. No sé qué pasa en el Zaragoza, si es la presión, los años que lleva en Segunda, la ciudad… No sé. Sigo mucho al Zaragoza porque además también tengo buena relación con Mariano Aguilar, al que aprecio un montón”.

Sin embargo, Moreno tiene fe en el director deportivo guizpuzcoano y mantienen un contacto casi permanente. “Nos escribimos de vez en cuando y nos preguntamos estos meses por los líos que tenemos uno y otro, él no ha empezado bien allí, aunque solo es problema de ganar partidos, pero yo el Murcia lo tengo cogido con pinzas por la situación que arrastra desde hace 20 años”, explica, recordando la última conversación telefónica. “Él iba camino de Almería, que jugaba allí el Zaragoza, y me llamó. Nos veíamos colistas los dos y nos decíamos 'estamos bien jodidos'. Nosotros hemos reaccionado con Colunga de entrenador y el Zaragoza estas últimas semanas también lo está haciendo”.

"Lo del Zaragoza es un anuncio al lado de los problemas que tiene el Murcia y lo del 'Lega', ni una milésima de anuncio. Si un día estoy en el fútbol profesional y él está libre desde luego que no lo descartaría volver contar con él”

Por todo ello, por esa buena sintonía que tuvieron durante siete años en el Leganés y por los valores que recalca el empresario andaluz no puede descartarse que sus caminos se vuelvan a encontrar: "El futuro no está escrito y además aún ni sé en qué punto estoy en el Murcia, porque ahora mismo tengo un follón aquí, reestructurando las deudas, con el capital que se vuelve a ir a cero, esto es una caja de sorpresas. Lo del Zaragoza es un anuncio al lado de los problemas que tiene el Murcia y lo del Lega, ni una milésima de anuncio. Si un día estoy en el fútbol profesional y él está libre desde luego que no lo descartaría volver a contar con él”, cierra Moreno.