La indirecta de Soberón a Gabi. "¿Qué cambió y por qué jugué menos? Buena pregunta. No sé decir..."

Sin querer entrar en demasía, pero a Soberón se le entendió todo cuando fue preguntado por el cambio que vivió con Gabi. Fue fijo con el madrileño cuando llegó al banquillo en marzo, jugando de inicio en ocho de los 10 partidos (uno estuvo sancionado) que lo tuvo a disposición y, sin embargo, en el comienzo de este curso solo fue titular ante el Andorra en las 9 jornadas hasta su despido y hasta hubo dos citas (Ceuta y Mirandés) en las que no fue convocado: ¿Qué cambió y por qué jugué menos? Buena pregunta. No sé decir...", dijo con una sonrisa en la que se entendían muchas cosas y desde luego se veía claro que el cambio con la llegada del nuevo míster ha sido notorio para el punta santanderino.

"Estoy sobre todo satisfecho con el trabajo que estoy haciendo para el equipo a nivel físico, ya que me encuentro en los más altos de la plantilla en esa faceta y tengo que mejorar en la toma de decisiones, pero venía de esa falta de ritmo de jugar poco y ya irán saliendo mejor las cosas"

Y es que la vida ha cambiado con Sellés para Soberón, que el curso pasado marcó 10 goles y fue el 'Pichichi' del equipo pese a perderse casi 4 meses por diferentes lesiones y que ahora es fijo con el entrenador valenciano, que lo ha situado en los 5 partidos de Liga que lleva de inicio: "Con Rubén para mí me ha cambiado todo, ha confiado en mí desde el principio. Cuando participaba menos yo daba mi 100% cuando me tocara, sabía que iba a llegar mi oportunidad porque confío mucho en mis cualidades, había dado mucho al equipo el año pasado y sé que puedo dar más. Sigo trabajando, igual o más, aunque ahora esté jugando", refleja, teniendo claro que en ese potencial por dar hay cosas que mejorar: "Estoy sobre todo satisfecho con el trabajo que estoy haciendo para el equipo a nivel físico, ya que me encuentro en los más altos de la plantilla en esa faceta y tengo que mejorar en la toma de decisiones, pero venía de esa falta de ritmo, de jugar poco, y ya irán saliendo mejor las cosas", dijo Soberón, que ante el Eibar marcó sus segunda diana del curso.

"El Zaragoza ha ganado estos dos encuentros porque venía haciendo las cosas bien desde que llegó este entrenador, pero es obvio que estos 6 puntos nos dan más confianza, nos permiten creer más en lo que hacemos y todo eso se va a ver reflejado el fin de semana"

Al Zaragoza le van en todo caso mucho mejor las cosas, con las dos últimas victorias que ha sumado. "Está claro que no hemos hecho nada aún, porque seguimos últimos, pero la dinámica es buena y antes de esas dos victorias ya veníamos bien en los anteriores partidos. El Zaragoza ha ganado estos dos encuentros porque venía haciendo las cosas bien desde que llegó este entrenador, pero es obvio que estos 6 puntos nos dan más confianza, nos permiten creer más en lo que hacemos y todo eso se va a ver reflejado el fin de semana. El choque en Éibar, tal y como se dio, lo habríamos perdido seguro anteriormente", aseveró el ariete, que pese a la delicada situación del equipo, que tuvo su mayor pozo tras la derrota en Granada hace tres semanas ya que suponía enlazar seis citas seguidas cayendo, nunca dejó de creer. "Yo sí creía y el vestuario también. Hace dos semanas en el Mercadona un aficionado me paró y me dijo que estaba ya muy cansado, que iba a romper su carnet y le expuse mis argumentos. Me dijo después que iba a venir a Eibar y que íbamos a ganar y así ha sucedido. Con el trabajo que hacíamos lo normal era salir adelante, el equipo no estaba muerto, estaba último y sigue ahí, pero tiene capacidad de sobra para salir de esa zona", sentenció.

En los dos últimos partidos, Soberón ha jugado con otro delantero al lado, Kenan Kodro, y el equipo ha notado ese cambio para bien tras moverse Guti en la mediapunta en los primeros partidos con Sellés: "Con mis características, que no soy tan fuerte ni mido 1.90, me siento mejor con otro delantero al lado, me encuentro más cómodo si Kenan u otro compañero juegan junto a mí arriba, pero no creo que eso sea lo que más ha influido en las dos victorias sino el trabajo que veníamos haciendo", aseveró el futbolista cántabro, que el año pasado a estas alturas ya llevaba seis dianas, aunque ya había caído lesionado, y que ahora espera mejorar esa cifra. "Los goles para un delantero son importantes, nos refuerzan. Soy muy sincero conmigo mismo, estaba tranquilo porque sé que teniendo ocasiones haré goles, por lo que tengo que intentar tener más oportunidades y ahora eso está sucediendo".

Sin recurso por Saidu, que es baja, y Tachi y Cuenca siguen con el grupo El Zaragoza, tal y como el miércoles ya había dejado entrever, confirma que no va a presentar recurso ante Apelación por la segunda amarilla de Saidu ante el Eibar después de que el Comité de Disciplina rechazara las alegaciones al acta. Saidu es así baja definitiva el domingo ante el Leganés y también con total seguridad Paulino, mientras que Sellés está pendiente de Cuenca y Tachi, que siguen trabajando poco a poco con el grupo desde el miércoles, pero en principio lo previsto es que tras un mes de baja con ellos, no se arriesgue. Sí que vuelven Paul tras superar una leve lesión de aductor y una sanción y Radovanovic tras su sanción. Aguirregabiria, que el miércoles se ausentó por temas personales, se ha reintegrado este jueves al grupo.

La tercera victoria seguida

Por último, Soberón elogió a la afición, que "se ilusiona fácilmente y eso es positivo y algo que tenemos que aprovechar", para desear que llegue una tercera victoria ante el Leganés que sería mucho más que un impulso. "Reforzaría más el trabajo y nos daría más energía para seguir apretando hasta navidades y salir lo antes posible de abajo", sentenció el jugador, que ve bien el trabajo que está haciendo su compañero Bazdar pese a que está jugando menos. "Este entrenador no permite que nadie se desconecte. La semana pasada venía de estar con su selección, con unas molestias y era mejor no arriesgar, pero seguro que Samed nos va a aportar mucho de aquí a final de temporada, ya que tiene mucha calidad"