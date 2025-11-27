Real Zaragoza, el mayor ejército de Segunda

Suma el Real Zaragoza nada menos que 29 jugadores utilizados en las 15 jornadas que se llevan disputadas, un dato que le coloca en lo más alto del ranking en esa faceta, lo que habla también a las claras de los cambios de rol que han vivido los futbolistas zaragocistas que, en este inicio curso, han tenido hasta tres entrenadores distintos, Gabi Fernández en las nueve primeras citas, Emilio Larraz, contra la Cultural Leonesa, y Rubén Sellés en las últimas cinco. Solo el Granada de Pacheta, único técnico nazarí en este curso y que ha estado al borde del despido, ha utilizado tantos futbolistas, pero el Zaragoza le supera en el número de titularidades ligueras, 26 por las 24 del conjunto andaluz. Es decir, el cuadro aragonés es el líder claro en esta faceta

Tras el Zaragoza y el Granada, figuran con 27 jugadores utilizados el Málaga, la Cultural y el Sporting, mientras que el Burgos y el Deportivo, con 22 ambos, son los que menos variedad han tenido. El Zaragoza, sin embargo, ha tenido hasta demasiada, ya que de las 24 fichas profesionales de la plantilla que están ocupadas solo Kosa no ha jugado en Liga (sí en Copa), mientras que para llegar hasta los 29 utlizados están Aketxe, que ya puso rumbo al Johor de Malasia, Iván Calero, que se marchó a la Cultural, y los futbolistas que tienen dorsal del B, Saidu, Pau Sans, Ale Gomes y Pinilla.

Y queda dicho que hay 26 que han estado en el once en Liga, 22 en la primera plantilla, todos menos el mencionado Kosa y también Sinan Bakis, de recuperado protagonismo con Sellés pero aún no titular, a los que se añaden Saidu, Ale Gomes, Pau Sans y Aketxe, que lo fue en dos de las tres primeras citas de Liga y, de hecho, ante el Castellón estuvo en el once y al día siguiente, el 31 de agosto, se hizo oficial su traspaso.

Francho Serrano, que ha jugado en los 15 partidos, 13 de ellos de titular y con 1.206 minutos es el que más protagonismo en tiempo acumula, seguido por Guti, con 1.120 minutos en Liga y que suma una titularidad más que su compañero, 14, pero que se perdió por molestias en la rodilla el duelo en Ceuta, mientras que el otro futbolista que ha derribado ya el millar de minutos es Pablo Insua, 1009 en concreto a la espera de si puede aumentar ese dato ante el Leganés, ya que acabó con una contractura frente al Eibar.

Las dos temporadas donde más jugadores zaragocistas han tenido minutos en Liga fueron la 15-16 y la 23-24, ambas con 34, registro que se puede batir en este curso

31 con minutos oficiales

A esos 29 futbolistas que han sumado minutos en Liga se pueden añadir los dos que han jugado en Copa también, Barrachina y el casi desaparecido Kosa, que lo hicieron en Mutilva, por lo que serían hasta 31 los futbolistas blanquillos con minutos en esta temporada. Mientras, desde la llegada de Sellés han estrenado titularidad Valery, que había tenido minutos, pero no en el once, Martín Aguirregabiria, inédito con Gabi, y Ale Gomes, de solo 17 años y eficaz solución de urgencia para las bajas en el eje.

Hasta el momento, las dos temporadas donde más jugadores zaragocistas han tenido minutos en Liga fueron la 15-16 y la 23-24, ambas con 34, registro que se puede batir en este curso porque al conjunto blanquillo le espera una revolución en enero que hará supir ersa presencia de jugadores.