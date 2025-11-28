Álex Millán: "Si celebro el gol en Zaragoza llego a casa e igual me matan"

¿Cómo llega el Leganés al partido? También con turbulencias, en la zona baja de la tabla, aunque fuera de casa sí se están mostrando fuertes.

Llegamos tras una derrota muy dolorosa con el Almería, pero este equipo tiene la capacidad y los jugadores para levantarse y redimirse de ese varapalo y qué mejor que hacerlo en un campo cono el del Zaragoza. Además, nosotros fuera de casa somos uno de los mejores de la Liga.

De los tres recién descendidos de Primera al que le está costando más es al Leganés. ¿Qué le dice eso?

Creo que se debe a la propia igualdad que hay en esta Liga, que te pasa factura siempre y es una de las temporadas donde más nivelado veo todo. El no ser regulares en casa nos está penalizando, en nuestro campo las cosas no nos están saliendo pese a que Butarque siempre ha sido un sitio donde a los rivales les costaba mucho ganar. Nuestro margen de mejora está ahí, pero seguro que la situación va a cambiar ante nuestra gente y volveremos a sumar de tres, pero este domingo en Zaragoza el objetivo es mantener esa buena línea fuera que llevamos.

¿Sigue siendo el objetivo del Leganés volver a la élite este año?

El equipo está mentalizado solo en ganar ahora en el siguiente partido y pensar más allá es contraproducente. Nos equivocaríamos si pensáramos en otra cosa que no sea en el Zaragoza, puede sonar a tópico pero es así.

Se enfrentan al mejor Zaragoza de la temporada, que lleva dos victorias seguidas aunque siga colista.

Vienen en una dinámica positiva y han cogido confianza, porque además no tienen plantilla para estar en esa situación en la que están. El trabajo del nuevo entrenador está siendo bueno y el fútbol va siempre de dinámicas y ahora han cogido la buena. Estoy seguro de que el Zaragoza va a salir de esa situación por todo, por su gente sobre todo, que se hace notar cuando vas a jugar allí por la presión que meten desde el principio al rival.

Es zaragozano y zaragocista, ¿cómo ha vivido este comienzo de temporada del Zaragoza? ¿Llegó a pensar que el equipo era carne de cañón?

Yo soy de la tierra y me duele ver al Zaragoza en una situación así, de colista, pero es que creo que a mucha gente, sea o no sea de allí y del Zaragoza, le duele, porque al final es uno de los más históricos del fútbol español. Solo llevamos 15 jornadas, es muy pronto y creo que tienen mucho que decir en este campeonato y estoy seguro de que el Zaragoza dentro de tres o cuatro meses estará mucho más arriba. Estoy además 100% seguro de eso.

Antes hablaba del trabajo del nuevo entrenador, ¿en qué cree que ha cambiado Rubén Sellés al equipo en estas 5 jornadas que lleva?

Veo a un Zaragoza mucho más agresivo y con las ideas más claras con él. El comienzo en esta nueva etapa tampoco fue bueno, pero desde ese cambio el equipo ha ido creciendo, de menos a más y al final es lo que se busca con un cambio de entrenador. Sin desmerecer el trabajo que hizo Gabi, sobre todo la temporada pasada, a veces mover esa pieza del entrenador sale bien y el Zaragoza ahora llega con más jugadores al área, es más dinámico y agresivo y creo que la mejora puede ir por ahí.

No le parece de las cuatro peores plantillas en Segunda, claro...

No, sin duda. Ni me lo parecía al principio ni ahora. No lo es.

¿Es el Zaragoza un rival directo del Leganés?

Para mí, sí, porque el Zaragoza por afición y por grandeza siempre lo es, esté como esté en la tabla. Somos dos equipos que en estos momentos no estamos en la mejor situación, pero somos de los más grandes y fuertes de la Liga. Yo desde luego que veo a los dos mucho más arriba de lo que están ahora, estoy convencido de eso.

¿Con quién se queda del rival?

No me puedo decantar por ninguno, me pone en un apuro grande eso. Tengo trato con muchos, los conozco muy bien, con Francho, Sebas Moyano, Paulino, Pomares, Dani Tasende.... He coincidido con muchos. La verdad es que el Zaragoza tiene muy buena plantilla.

Volvió en enero a España tras jugar en Portugal (Farense) la primera parte de la temporada y los 6 goles que hizo en el Cartagena le colocaron otra vez en el escaparate, ¿cómo está en el Leganés?

Me siento muy cómodo y feliz, aquí se trabaja bien. El curso pasado en el Cartagena terminé muy bien la temporada pese al descenso, siempre he creído en mi fúitbol, tanto mi familia como yo hemos trabajado para volver al mejor nivel, mental y físicamente. Estamos recogiendo los frutos de todos esos meses.

Quizá a su carrera le falta el impulso definitivo, ¿no?

He estado en muchos equipos ya y de cada sitio se aprende algo, yo estoy contento de las decisiones que tomé, porque para bien y para mal me han hecho crecer y saber lo que quiero. Guardo cariño de todos los clubs en los que he estado, quizá más de los que he jugado en España, aunque también en Bélgica (Cercle Brugge y Saint-Gilloise) solo tengo buenos recuerdos. No me centro en si el día de mañana puedo jugar en una categoría más arriba o no, está claro que lo voy a intentar y voy a trabajar para ello. Mentiría si dijera ahora que pienso en el techo que tengo o en lograr metas a largo plazo, sobre todo porque mis cinco sentidos tienen que estar en el presente, en el Leganés, en ganar en Zaragoza y lo que venga ya vendrá. Las cosas siempre digo que llegan por sí solas si tienen que hacerlo.

Sigue celebrando los goles mostrando un tatuaje que tiene de un oso y ya está cogiendo ese apodo...

Lo contiúo haciendo, sí. En su momento se le dio importancia y ahora se habla menos. A mí me gusta el apelativo del Oso y es algo que se me ha quedado además. Me guste o no, ahí está, pero en todo caso lo llevo bien, aunque también le digo que si marco en el Ibercaja Estadio no lo enseñaré ese tatuaje porque no lo celebraré.

Lo tiene muy claro...

Es que si celebro el gol igual llego a casa y me matan. Vengo de familia zaragocista, mi abuelo cuando me fui al Villarreal seguía pagando mi abono en la Romareda para no perder el asiento y lo hizo hasta que falleció. Si es que yo iba a ese estadio con tres años...

Esta vez el cosquilleo es por otro campo, otro escenario.

Con el Cartagena la temporada pasada me emocioné muchísimo, nunca había jugado en La Romareda y lo pude hacer por primera vez, ya que antes con el Oviedo, donde estuve lesionado casi toda la temporada, no lo hice y tampoco con el Villarreal B, con el que debuté contra el Zaragoza pero de local, en el partido que nos ganaron con un gol de Mollejo al final, un encuentro muy raro. Uno de mis sueños que siempre le decía a mi abuelo y él también lo tenía era jugar en La Romareda y no me podía creer que el estadio fuera a cambiar, que lo reconstruyeran y que yo no hubiera logrado jugar en el viejo campo. Y en el Cartagena lo pude cumplir. La pena es que mi abuelo no estuviera para verlo, aunque seguro que desde el cielo lo hizo.

¿Espera mucha gente en el Ibercaja Estadio de su entorno, de la familia y amigos?

Sí, sin duda. Es que la gran mayoría de mis familiares y amigos son abonados. Mis padres estarán seguro, por ejemplo. Todo eso lo convierte en un partido muy especial, siempre lo es cuando voy a al estadio, tanto a verlos jugar como si soy yo el rival, como es este caso.

Se marchó en juveniles de la cantera, ¿la puerta para volver algún día?

No lo sé, porque no miro a largo plazo, pienso en seguir en el Leganés muchos más años, he firmado por dos temporadas y después Dios dirá. Si algo he visto a mis 26 años y en esta carrera es que el fútbol es muy imprevisible y todo cambia de la noche a la mañana.