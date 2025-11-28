Arrasate, sobre Valery: "Que esté jugando al nivel que lo está haciendo y que hable de salud mental es una buena noticia"

Tras la entrevista publicada por el PERIÓDICO DE ARAGÓN, Jagoba Arrasate, el técnico del Mallorca y que entrenó al ahora futbolista del Real Zaragoza, ha hablado sobre las palabras del extremo en las que explicaba sus problemas de salud mental. "Ahora se saben cosas, pero el año pasado no lo sabíais. Nosotros lo vivimos desde dentro y en ese caso lo que hay que hacer es apoyar al jugador, empatizar con él. Hubo momentos complicados donde intentamos ayudarle. Ahora que esté jugando, al nivel que lo está haciendo y que hable de estas cosas (salud mental) es una muy buena noticia de la cual nos alegramos todos", declaró el entrenador.

Arrasate, apuntó sobre la vida de los futbolistas que Pensamos que viven en una burbuja, que son unos privilegiados y que todo es bueno, pero a veces no todo es bueno. Siempre hablamos después de que pasen cosas así, a veces cuando están pasando no nos damos cuenta no le damos importancia. Estamos hablando de veintitantos jugadores, con una presión brutal. Muy expuestos siempre y no es fácil gestionarlo. Es muy importante el entorno, la formación, la salud mental… y aun con todo pasan estas cosas", analizó el vasco.

Valery, sobre los problemas que atravesó, explicó que "es delicado pero no eres consciente de la importancia que tiene hasta que lo padeces. Yo estuve medicado y me costó mucho salir de ahí porque cuando caes en un abismo tan grande te das cuenta de que la mente es muy jodida porque te incapacita a niveles muy extremos. Hay que tener cuidado con lo que se dice y con el trato a los demás intentando siempre respetarnos los unos a los otros sin mirar por encima del hombro a nadie. En este mundillo hay que sonreír, hablar con la prensa, compartir vestuario y todo parece perfecto porque eres futbolista pero luego vas a casa y no puedes dejar de llorar. Y es difícil, muy difícil, así que animo a todo el mundo a que busque ayuda, porque de todo se sale en esta vida".