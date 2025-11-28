Cinco altas de la enfermería de una 'tacada', Sellés también ve para competir a Insua y Tachi
El técnico confirma las vueltas tras sus dolencias de Paul, Dani Gómez y Bazdar y ve para jugar ya a los dos centrales, mientras que con Cuenca todo apunta a que se va a esperar unos días más y que no estará en el choque ante el Leganés como Paulino y Saidu
La enfermería del Real Zaragoza ha sufrido un tremendo alivio en esta semana, ya que Rubén Sellés ha recuperado a Paul Akouokou, tras una leve lesión en el aductor y una sanción anterior, Bazdar, baja por una contractura en Éibar, y Dani Gomez, que no jugó en Ipurua por unas molestias en el pie, y también espera contar con Insua, que en el inicio de ese duelo ante los armeros se tuvo que retirar con dolor en un gemelo, que se quedó en una contractura y no hubo rotura, y Tachi, lesionado en el sóleo en el choque ante el Sporting hace más de un mes, el 26 de octubre, y que ya ha entrenado desde el miércoles con el equipo. Mientras, Paulino es baja segura por lesión, Saidu por sanción y todo apunta a que a Marcos Cuenca no se le va a apurar en su regreso tras la lesión que sufrió en el isquio ante el Deportivo.
"Seguimos reduciendo la enfermería. Pablo Insua ha entrenado con normalidad y esperamos que esté disponible y contar con él. Hemos recuperado a Tachi y a Cuenca, aunque a este hay que hacerle una última prueba en el último entrenamiento para confirmarlo, para ver si puede estar o no y es cosa solo de un par de días más. En cuanto a Paulino, su lesión es un poco de larga duración y Kosa ha controlado las cargas este viernes. Paul, Bazdar y Dani están recuperados y han estado entrenando toda la semana", narró Sellés.
Kosa, al margen este viernes
Con Radovanovic de vuelta tras cumplir sanción ante el Eibar y Tachi e Insua disponibles para jugar, si bien el primero de ellos lleva más de un mes de baja, lo que obliga a la cautela con él, la composición del eje de la zaga tiene muchas combinaciones. "Tachi está para competir, puede iniciar si lo deseamos y Pablo (Insua) ha completado los tres últimos entrenamientos, al principio de la semana tenía molestias pero ninguna ahora, así que puede competir 90 minutos, al igual que en el centro de la defensa Rado, Ale (Gomes), Barrachina o Kosa", añadió el entrenador, que espera tener disponible este sábado al central eslovaco tras haber hecho este viernes control de cargas, si bien apenas cuenta con el futbolista, de clara salida en enero. Así, el eje de la zaga ante el Leganés bien podría estar formado por Insua y Radovanovic, que tiene ventaja con respecto a Ale Gomes o Tachi.
